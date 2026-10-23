La venta de combustibles repuntó en septiembre y cortó siete meses de caídas

La venta de combustibles en Argentina aumentó un 1,96% interanual en septiembre y dejó atrás siete meses consecutivos de caídas. Durante el noveno mes del año se comercializaron 1.403.856 metros cúbicos (m³), frente a los 1.376.837 m³ registrados en septiembre de 2025, según un informe de Surtidores.

La recuperación también se reflejó en la comparación con agosto, las ventas crecieron un 4,42%, pese a que septiembre tuvo un día menos. Sin embargo, el balance del año todavía muestra una tendencia negativa, con una caída acumulada cercana al 2,4% desde enero.

El repunte se produjo en un contexto de presión sobre el mercado energético por la suba del precio internacional del petróleo, que influye sobre los costos y los valores de los combustibles. El principal impulso llegó del gasoil, cuyas ventas crecieron un 6,3% interanual. En cambio, las naftas registraron una caída conjunta del 1,27%, lo que muestra que la recuperación no alcanzó a todos los segmentos por igual.

Entre los productos, el Gasoil G3 encabezó las subas, con un incremento del 6,61% y un volumen de 248.068 m³. Le siguió el Gasoil G2, que avanzó un 6,08%, hasta alcanzar los 378.053 m³. En cuanto la nafta premium también mostró una mejora: sus ventas aumentaron un 1,27%, con 207.047 m³ comercializados. La nafta súper, en cambio, fue el único combustible que mantuvo una variación negativa, con una baja del 2,17% y un total de 570.688 m³ vendidos.

En términos de volumen, la nafta súper siguió siendo el producto más comercializado durante septiembre, por delante del Gasoil G2.

Las provincias: subas en la mayoría del país

El crecimiento se extendió a buena parte del territorio nacional. De las 24 jurisdicciones relevadas, 14 registraron aumentos interanuales en las ventas de combustibles.

La Pampa lideró las subas, con un incremento del 14,04%, seguida por Entre Ríos, con el 7,14%, y Santa Fe, con el 7,06%. En el extremo opuesto, Santa Cruz presentó la mayor caída, del 8,97%. También se registraron retrocesos en Catamarca, con el 5,63%, y Chubut, con el 5,58%.

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Por volumen comercializado, la provincia de Buenos Aires se ubicó primera, con 496.193 m³ vendidos. Córdoba ocupó el segundo lugar, con 150.253 m³, mientras que Santa Fe quedó tercera, con 117.879 m³.

YPF conservó el liderazgo entre las petroleras

En el reparto de las ventas por empresa, YPF volvió a ocupar el primer puesto. La petrolera comercializó 778.795 m³ durante septiembre, un 2,91% más que en el mismo mes del año anterior.

Detrás se ubicaron Shell, con 309.463 m³; Axion, con 170.614 m³; y Puma, con 78.366 m³.

Aunque quedó lejos de las compañías con mayores volúmenes de venta, Refinor registró el crecimiento interanual más pronunciado entre las empresas mencionadas: sus ventas aumentaron un 31,63%, hasta alcanzar los 15.482 m³.

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Los datos de septiembre marcan una pausa en la caída que venía afectando al consumo de combustibles. No obstante, el retroceso acumulado desde comienzos de año indica que la mejora de un solo mes todavía no alcanza para revertir la tendencia general del mercado.