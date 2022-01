Las metas de Guzmán para el 2022 y por qué es clave la reunión con los gobernadores

Entre los temas que tiene en la cabeza el ministro de Economía, Martín Guzmán, aparece el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en primer plano. Y en este camino aparece la reunión que mañana miércoles 5 de enero mantendrá con los gobernadores para explicarles el alcance del programa que se propone el gobierno poner a rodar con el Fondo. "Es importante un apoyo amplio para lograr las mejores condiciones con el FMI", destacó Guzmán en una entrevista reciente con la agencia oficial Télam.

Para el titular del Palacio de Hacienda, "Es muy importante seguir construyendo entendimientos con la comunidad internacional. Pensemos que estamos negociando con el resto de todos los países del mundo. Es muy importante que la Argentina tenga una posición fuerte, una posición con apoyo amplio de la sociedad, de los distintos frentes políticos también, para poder lograr las mejores condiciones para nuestro país", detalló en la entrevista.

Guzmán explica por primera vez las negociaciones con el Fondo Monetario

Sobre la reunión de mañana miércoles con los gobernadores a las 17 en Casa de Gobierno, en la que también participarán empresarios y sindicalistas, el ministro dijo: "Vamos a estar involucrando a todos los gobernadores y gobernadoras del país, es muy importante sus presencias porque esta situación afecta a todas las provincias y va a haber una oportunidad para que los gobernadores también den su punto de vista que comenten sobre lo que escuchan, que hagan preguntas", explicó.

En cuanto a los ejes que se tocarán en la reunión con los mandatarios provinciales, Guzmán confirmó: "Vamos a dar detalles de lo que es una negociación política compleja, como es cualquier negociación geopolítica en la cual se involucran todos los Estados-Nación del mundo, detalles de lo que está ocurriendo en estas negociaciones, en ese proceso de comprensión de la comunidad internacional del funcionamiento de la economía argentina, qué implica ese proceso de comprensión y las faltas de comprensiones en cuanto a las posibilidades de llegar a un acuerdo y en qué tiempos", dijo el ministro.

Martín Guzmán en la CGT

Qué tiene en la cabeza el ministro Guzmán para 2022

Plan Plurianual: "Es el acuerdo que se busca alcanzar con el Fondo Monetario Internacional. Ese acuerdo contiene un conjunto de lineamientos de políticas que son plurianuales, que exceden a un año. Y la ley de fortalecimiento de la sostenibilidad de la deuda pública establece, y esto es algo nuevo en Argentina, que fue una iniciativa de nuestro gobierno, que a futuro cualquier programa con el FMI deberá ser aprobado por el Congreso de la Nación, como debe ser. Un programa con el Fondo no debe ser un programa de un gobierno, debe ser un programa de todo el país y por lo tanto los representantes del pueblo y de las provincias deben tener participación política, es decir poder decidir por sí o por no. Lo que ocurrió es que aún no hubo acuerdo con el FMI. Cuando lleguemos a ese momento en el que podamos firmar un acuerdo entre ambas partes, en ese momento se enviará al Congreso el programa plurianual que será básicamente ese acuerdo".

Presupuesto 2022: "Para varios fue una cuestión inesperada en el mundo. De hecho, yo que tengo mucho diálogo con la comunidad internacional, recibí preguntas en torno a por qué hace esto la oposición. Lo que ocurre es que el mayor daño que se hace no es a un gobierno, es a un país. Nosotros lo que hacemos desde el gobierno es dar tranquilidad, vamos a gestionar para tener una administración presupuestaria que le permita a la argentina en la senda de recuperar la economía. El gobierno va a dar tranquilidad a lo largo y ancho del territorio federal, pero sí es importante entender que hay cuestiones que nos hacen daño".

Los gobernadores radicales y Rodríguez Larreta pegan el faltazo y no van a la reunión con Guzmán

Recuperación económica: "La recuperación de la actividad económica en 2021 va a andar en alrededor del 10 por ciento. Es una recuperación económica que realmente es muy fuerte y que la gran mayoría no esperaba. Se da en un contexto en el cual hay variables claves de la economía que están mostrando una trayectoria vibrante, positiva. Tenemos un crecimiento muy grande de la inversión que va a ser superior al 30% en el año; hoy los niveles de inversión ya están arriba de como cerraron en 2019. Lo cual implica también que se está construyendo capacidad productiva para el futuro"

Inflación: Sobre la posibilidad de que la inflación prevista para 2022 sea del 40%, como dejaron trascender otros integrantes del equipo económico, argumentó que la diferencia respecto a la previsión del 33% contenida en el proyecto de Presupuesto 2022 –que fue rechazado por la oposición en el Congreso- se debe a que desde el envío de la iniciativa –el 15 de septiembre pasado- hasta su tratamiento –en diciembre- puede haber una "información diferente" que explique ese cambio.



Sin rechazar ni reconocer el nuevo número, Guzmán dijo que "hay que entender que lleva meses preparar un proyecto de ley de Presupuesto. El Poder Ejecutivo cumplió con la ley y lo envió al Congreso de la Nación el 15 de septiembre. Cuando van pasando los meses, esto se trató tres meses después de su envío. En tres meses por supuesto que ocurren cosas y hay una información diferente. Se envió el mejor proyecto que se podía enviar en el tiempo en el cual debía enviarse".

