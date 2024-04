Las otras pymes: emprendedores y empresarios presentan un plan para crear un millón de empleos

Emprendedores y líderes del sector privado y la industria presentaron la campaña "1 millón por 1 millón". Con esta iniciativa, se comprometieron a generar un millón de nuevos empleos si se aprueban en el Congreso las reformas propuestas por el gobierno de Javier Milei en la Ley de Bases.

La campaña, liderada por la Asociación de Emprendedores de Argentina (ASEA) con el apoyo de más de 20 organizaciones del mundo de la producción y el trabajo, fue exhibida el pasado viernes en la Cámara de Diputados de la Nación, en un evento que contó, a su vez, con la presencia del presidente de la cámara, Martín Menem.

"Esto representa la buena voluntad de los argentinos de bien, de los que trabajan y generan trabajo", destacó este lunes el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa.

La propuesta busca convocar a emprendedores, pymes, productores, monotributistas y empresas de todo el país a fin de impulsar en conjunto la creación de más empleo formal en el país.

Para contribuir a que ese cambio se haga realidad, la campaña busca que todas las partes se comprometan a contratar al menos un empleado en los próximos cuatro años para lograr un millón de nuevos puestos de trabajo "a partir de reglas claras y estables, basadas en acuerdos sociales y políticos sólidos que promuevan la creación de más empresas como camino para impulsar a la economía y resolver los desafíos sociales que tiene la Argentina".

Entre la serie de acciones que deben sucederse a mediano y largo plazo para, aseguran, alcanzar dicho objetivo, se encuentran:

Moneda estable: Tener una moneda estable y una política cambiaria coherente que le permita a todas las empresas y emprendedores proyectar e invertir a largo plazo y tomar crédito, con una inflación mensual que no supere el 1%.

Tener una moneda estable y una política cambiaria coherente que le permita a todas las empresas y emprendedores proyectar e invertir a largo plazo y tomar crédito, con una inflación mensual que no supere el 1%. Reforma laboral moderna: Tomar medidas que promuevan la contratación de nuevos empleados y la formalización de los empleos informales, convertir los planes sociales en empleo formal y genuino, eliminar la industria del juicio laboral, las multas e implementar topes indemnizatorios para evitar el cierre de empresas y comercios.

Tomar medidas que promuevan la contratación de nuevos empleados y la formalización de los empleos informales, convertir los planes sociales en empleo formal y genuino, eliminar la industria del juicio laboral, las multas e implementar topes indemnizatorios para evitar el cierre de empresas y comercios. Menos tramites e impuestos: Lograr la simplificación del Estado, reducir la burocracia para la creación y gestión de empresas, y negocios, reducir y simplificar la presión impositiva en las compañías nacientes y reactivar en todo el país la Ley de Sociedades por Acciones Simplificadas.

Lograr la simplificación del Estado, reducir la burocracia para la creación y gestión de empresas, y negocios, reducir y simplificar la presión impositiva en las compañías nacientes y reactivar en todo el país la Ley de Sociedades por Acciones Simplificadas. Desregulación económica y defensa de la competencia: Mejorar la competitividad y crear contexto para generar nuevas inversiones de capitales nacionales y extranjeros, que generen nuevas empresas y la contratación directa de nuevos empleos.

Mejorar la competitividad y crear contexto para generar nuevas inversiones de capitales nacionales y extranjeros, que generen nuevas empresas y la contratación directa de nuevos empleos. Régimen de grandes inversiones: Sancionar un régimen de grandes inversiones, para mejorar la infraestructura nacional, la creación de nuevas autopistas, calles, avenidas, cloacas, gas y todo lo necesario para que cada argentino viva dignamente y pueda ir a trabajar en mejores condiciones, perdiendo menos tiempo en el traslado, logrando así mejor calidad de vida.

“Somos conscientes de la difícil situación que atraviesa nuestro país pero tenemos la esperanza de que estamos frente a la oportunidad de un profundo cambio positivo. Cada uno aportando desde su lugar. En nuestro caso trabajando, no bajando los brazos, yendo para adelante y creando oportunidades en cada región de la Argentina. Las empresas son parte de la solución a los problemas de la Argentina de hoy y por eso nos comprometemos”, sostuvo Ezequiel Calcarami, fundador de la Asociación de Emprendedores de Argentina y de Grupo Simpli.

La otra cara de la moneda: sectores pymes alertan por despidos y suspensiones

Esta presentación tomó lugar en un contexto marcado por la continua fragilidad de las pymes industriales, exacerbada por la recesión económica y la persistente disminución del consumo, producto de la caída del poder adquisitivo.

Según informó hace pocos días la Unión Industrial Argentina (UIA), la actividad económica sufrió, en febrero, una baja interanual del 6,8%. Se trata del noveno mes consecutivo del índice en declive. En lo que va del primer bimestre del 2024, la contracción acumulada llega al 8,3%.

En el documento, la UIA advirtió que “a nivel sectorial, el informe muestra que la tendencia a la baja se da en la mayoría de los rubros que componen el índice”. “En 9 de 12 rubros cayó el nivel de producción. Y los datos preliminares de marzo anticipan un empeoramiento de la tendencia con incremento de costos y caída de la demanda”, aseguró.

En línea, los funcionarios de la entidad "señalaron la urgente necesidad" de que el Gobierno Nacional pueda "implementar políticas que permitan sostener la demanda, considerar el impacto en la industria nacional de la apertura comercial sin antes bajar impuestos, los recientes aumentos de tarifas y la pérdida de empleo”.

Los datos de la UIA se complementan con los recientemente divulgados por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que informó que la actividad de la industria PyME registró una nueva caída en marzo, esta vez del 11,9%, mientras que el balance del primer trimestre del año revela una disminución aún más pronunciada, llegando al 19,1% en comparación con el mismo período del año anterior.

En este marco, aumenta la preocupación en el sector, que le exige a la gestión de La Libertad Avanza medidas inmediatas para evitar despidos y suspensiones, en una, mas aún, para paralización de la actividad industrial que pueda agravar aún más la situación general.

Cabe destacar que, anteriormente, y al igual que lo hizo la UIA, Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos, ya había expresado su preocupación por el riesgo de desaparición de las PyMEs industriales si no se toman medidas concretas desde el Estado Nacional.

“Vemos con preocupación el futuro de las Pymes, porque no existe un plan para la industria que nos permita pensar que la famosa recuperación en 'V' que prometió el Gobierno Nacional incluirá a las fábricas. Durante los últimos meses, hemos visto aumentar los costos de producción, lo que generó una reducción al mínimo de la rentabilidad, con altas posibilidades de pérdidas. Pero lo que viene no es alentador, ya que los incrementos en la energía eléctrica, en el gas y en todos los insumos difundidos serán letales, si no hay una promoción para el sector”, afirmó el dirigente.

Uno de los rubros afectados es el textil: el 87% de las empresas que conforman el sector experimentaron, durante el primer bimestre del 2024, una caída interanual de sus ventas, mientras que el 68% sufrió una retracción en los niveles de producción, tal y como reflejó una encuesta de coyuntura de la Fundación ProTejer.

Luciano Galfione, presidente de la entidad, manifestó su preocupación por este panorama y criticó al Gobierno Nacional por la falta de medidas para preservar el poder de compra de los argentinos y los puestos de trabajo del sector.

"Lo que se tiene que entender es que eso no es perjudicial para el empresario, sino para las personas. Yo me quedaré sin empresa, pero los trabajadores de mi fábrica se quedan sin laburo", advirtió.

