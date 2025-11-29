Los ahorristas compraron US$ 4.669 M en octubre

Los ahorristas compraron en octubre US$ 4.669 millones, de acuerdo al informe “Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario” publicado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). El guarismo implicó una baja respecto a los US$ 5.080 millones de septiembre, que fue el valor mensual más alto al menos desde 2002.

Desde el levantamiento parcial del cepo, por mediados de abril, los argentinos demandaron un total de US$ 22.305 millones para atesoramiento. Lo que refleja el alto nivel de cobertura pre electoral que tuvieron las personas.

En el desagregado de lo que va del año, el guarismo implicó: abril (US$ 2.048 millones), mayo (US$ 2.262 millones), junio (US$ 2.416 millones), julio (US$ 3.308 millones), agosto (US$ 2.422 millones) y septiembre (US$ 5.080 millones). En tanto, las ventas fueron US$ 111 millones, US$ 308 millones, US$ 396 millones, US$ 367 millones, US$ 562 millones y US$ 575 millones, respectivamente. En el neto, el acumulado desde la flexibilización de las restricciones cambairias fue de US$ 19.513 millones.

Si a la compra de personas se le suman la adquisición de empresas y los giros a cuentas en el exterior, es decir, lo que se denomina formación de activos externos (FAE), el saldo neto por parte del sector privado fue negativo en US$ 4.056 millones. En octubre fue de US$ 6.577 millones, el monto más elevado desde la existencia del MULC, señalaron desde el Centro de Economía Política Argentina (CEPA). Y en el acumulado del año asciende a US$ 28.551 millones.