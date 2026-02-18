A partir de este miércoles 18 de febrero rige un aumento del 31% en el boleto de colectivos que circulan en el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires). La actualización tarifaria impacta sobre 104 líneas de jurisdicción nacional y modifica la cantidad de dinero que destinan los pasajeros que utilizan el servicio a diario. El incremento se enmarca en el esquema de actualización y busca reducir el nivel de subsidios que recibe el sistema.

Aquellas líneas de competencia provincial o municipal podrían tener esquemas tarifarios diferentes, ya que dependen de decisiones adoptadas por la administración bonaerense o los municipios correspondientes.

La suba fue oficializada por la Secretaría de Transporte de la Nación y abarca a aquellos micros que conectan a la Ciudad de Buenos Aires con el conurbano bonaerense. Cuáles son los nuevos valores a pagar con y sin la SUBE registrada.

Desde el sector empresario señalan que “la actualización tarifaria busca recomponer costos operativos ante el incremento en combustibles, repuestos y salarios”.

Cuadros tarifarios a partir de este miércoles 18 de febrero

Con el aumento del 31% en los colectivos del AMBA, las autoridades divulgaron los cuadros tarifarios con y sin la SUBE registrada.

Cuadro tarifario con tarjeta SUBE registrada

- 0 a 3 kilómetros: $650

- 3 a 6 km: $724,09

- 6 a 12 km:$779,87

- 12 a 27 km: $835,71

- Más de 27 km: $891,16

Cuáles son las nuevas tarifas sin la SUBE registrada

-0 a 3 kilómetros: $1.033,50

-3 a 6 km: $1.151,30

-6 a 12 km: $1.239,99

- 12 a 27 km: $1.328,78

- Más de 27 km: $1.416,94

Nuevo cuadro tarifario en los colectivos del AMBA y el impacto en el bolsillo

El aumento del 31% implica un nuevo golpe al presupuesto de los hogares que dependen del transporte público para trasladarse a sus lugares de trabajo o estudio. Para quienes viajan diariamente, el gasto mensual en colectivos puede superar ampliamente los $30.000, dependiendo de la distancia recorrida y la frecuencia de uso.

Nuevo aumento de los colectivos en el AMBA

Con el nuevo cuadro tarifario ya vigente, los pasajeros del AMBA deberán reorganizar sus gastos y, en caso de no haberlo hecho aún, registrar la tarjeta SUBE para evitar pagar el boleto con el recargo correspondiente.

