Los dos hombres más ricos del mundo compiten por dominar el negocio espacial

La fortuna de Jeff Bezos llegó a US$368.500 millones, lo que lo ubicó en el segundo puesto entre las personas más ricas del mundo, según el índice de multimillonarios de Bloomberg. El salto se produjo después de que Blue Origin, su empresa espacial, alcanzara una valoración de US$140.000 millones tras una nueva ronda de financiación.

Con ese incremento, el fundador de Amazon superó a Larry Page, cofundador de Google, y quedó detrás de Elon Musk, cuya riqueza se estima en US$1,02 billones. La revalorización de las compañías espaciales se convirtió en uno de los principales motores del crecimiento patrimonial de ambos empresarios durante 2026.

Bezos, de 62 años, fundó Blue Origin en 2000, con sede en Kent, Washington, dos años antes de que Musk creara SpaceX. Sin embargo, la última operación marcó un cambio para la compañía de Bezos: fue la primera vez que captó capital de inversores externos para financiar su crecimiento.

Blue Origin alcanzó una valoración de US$140.000 millones

La nueva ronda de financiación elevó el valor estimado de Blue Origin a US$140.000 millones. Según datos de PitchBook, el único nuevo inversor identificado fue Coatue Management, que habría aportado cerca de US$4.000 millones. Bezos también invirtió en fondos administrados por esa firma.

De acuerdo con el índice de Bloomberg, Bezos conserva el 93% de Blue Origin después de la operación. Antes de esta ronda, la agencia había estimado su participación en unos US$17.000 millones, a partir de cálculos sobre el dinero que había destinado a la empresa.

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El Wall Street Journal informó que Bezos invirtió alrededor de US$30.000 millones en Blue Origin desde su creación, incluidos unos US$2.000 millones en la última ronda de financiación.

Pese al salto en su valoración, Blue Origin todavía está lejos de SpaceX en términos de ingresos. Según el mismo medio, la empresa de Musk generó cerca de US$18.700 millones el año pasado, frente a unos US$800 millones de la compañía de Bezos.

Ambas firmas compiten en áreas como los lanzamientos orbitales y el transporte lunar, dos segmentos estratégicos de una industria espacial que atrae cada vez más inversiones privadas.

Elon Musk sigue al frente del ranking de multimillonarios

Musk continúa en el primer puesto del índice de Bloomberg, con una fortuna estimada en US$1,02 billones. El empresario, de 55 años, también se benefició del crecimiento de las empresas espaciales y del desarrollo de sus negocios tecnológicos.

Según Bloomberg, Musk incrementó su patrimonio en US$405.000 millones durante 2026, incluso después de una caída en el precio de las acciones de su compañía. El empresario se convirtió brevemente en el primer billonario del mundo tras la salida a bolsa de SpaceX en junio, luego de su fusión con su empresa de inteligencia artificial, xAI.

La diferencia patrimonial entre ambos empresarios sigue siendo considerable: la fortuna de Musk casi triplica la de Bezos, de acuerdo con las cifras del índice.

La inteligencia artificial también impulsa las grandes fortunas

El crecimiento de las empresas espaciales se suma al auge de la inteligencia artificial (IA), que impulsó las fortunas de los principales empresarios tecnológicos durante los primeros nueve meses de 2026.

Según el índice de multimillonarios de Bloomberg, la riqueza conjunta de cerca de 100 empresarios tecnológicos incluidos entre las 500 personas más ricas del mundo aumentó US$845.000 millones hasta el 30 de septiembre. Se trató del mayor incremento registrado para ese período en un año.

En conjunto, los multimillonarios tecnológicos acumularon una fortuna de US$4,6 billones, equivalente al 36% de la riqueza total del índice, aunque representan alrededor de una quinta parte de sus integrantes.

El crecimiento estuvo concentrado principalmente en Estados Unidos, cuyos empresarios explicaron el 94% de las ganancias netas del ranking. En contraste, las personas que construyeron sus fortunas fuera del sector tecnológico perdieron, en conjunto, unos US$62.000 millones durante el mismo período.

LB/AF