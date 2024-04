Los laboratorios acordaron congelar los precios de los medicamentos por 30 días

La Cámara Argentina de Especialidades Medicinales anunció que los laboratorios congelarán, a partir de este viernes 19 de abril y por un plazo de 30 días, los precios de los medicamentos "para acompañar las medidas destinadas a fortalecer el sistema de salud argentino".

Así lo reveló, a través de un comunicado, la entidad que representa a 41 compañías de innovación farmacéutica "que investigan, desarrollan y comercializan medicamentos en el país", quiénes tomaron esta decisión en línea "con la política de estabilización de las variables de la economía argentina".

Algunos de los laboratorios que forman parte de CAEME son: Abbot, Abbvie, Alcon, Amgen, Astellas, AstraZeneca, Bausch+Lomb, Bayer, Merk, GSK, Roche, Sanofi, MSD, Lilly, Novartis, entre otros.

En función de lo expuesto, cada laboratorio asociado ejercerá la facultad de adherir individualmente a esta iniciativa. "CAEME reitera su compromiso por contribuir y promover el acceso oportuno y equitativo por parte de los pacientes a medicamentos y tratamientos innovadores en un marco de sustentabilidad y transparencia", concluyó el escrito.

En los últimos cuatro meses, y según el Centro de Profesionales Farmacéuticos (CEPROFAR), los remedios aumentaron 146%, 53 puntos porcentuales por encima de la inflación del mismo período. Por esto, así como a raíz de la pérdida de poder adquisitivo de los ingresos, se dejaron de comprar más de 10 millones de unidades de forma mensual.

Esta fuerte caída del consumo, en sintonía con las medidas para desregular el sector por parte del gobierno de Javier Milei, están llevando a las farmacias a un estado "crítico". En este marco, el Secretario General del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos, Marcelo Peretta, advirtió por el riesgo de cierre de nada menos que el 25% de los establecimientos del país en el presente semestre.

"En este semestre nosotros estimamos que el 25% del total de farmacias del país, 2.500 de las casi 11 mil, van a cerrar", reveló, en diálogo con PERFIL, el funcionario, quién remarcó: "El país está hundido y el salario no alcanza para nada, porque las tarifas y los precios de todos los productos aumentaron salvajemente".

A su vez, agregó: "Que la gente no compre autos baja el precio, que la gente no compre celulares baje el precio, pero si la gente no compra medicamentos, puede morirse".