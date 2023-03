Este miércoles el presidente Alberto Fernández dio su cuarto discurso en la 141° apertura de Sesiones Ordinarias del Congreso en la que habló más de una hora y media frente al Parlamento.

En lo meramente económico hizo un repaso por indicadores clave de su gestión, y si bien destacó que el Gobierno está “abocado a reducir la inflación”, evitó dar cifras, al tiempo que aclaró que el objetivo es reducirla “sin aumentar los niveles de pobreza”.

Equilibrio fiscal, Recaudación, Sector Agropecuario y Comercio exterior, fueron algunos de los ejes del discurso del presidente Fernández que fueron analizados por los expertos consultados por PERFIL.

Apertura de sesiones ordinarias sin profundizar en la inflación y con chicanas sobre la coparticipación

En algunos puntos elegidos por el jefe de Estado para presentar un balance de su gestión, los analistas coincidieron en que esos saldos positivos presentados ante el Parlamento este miércoles se ocasionaron por un hecho exógeno: la guerra en Ucrania.

Los datos bajo la lupa de los expertos

Sobre el equilibrio fiscal, el mandatario de los argentinos señaló en su alocución: “Que quede claro: No necesitamos al FMI para saber que debemos lograr el fiscal. No podemos persistir con políticas que generan déficit en nuestras cuentas públicas. Porque, aunque no sea factible alcanzar ese objetivo de la noche a la mañana, el equilibrio fiscal debe ser nuestro horizonte”.

“En primer lugar, el equilibrio fiscal no es un objetivo, como plantean, de mediano plazo o largo plazo sino de corto porque el déficit fiscal genera distorsiones microeconómicas como mayor demanda de activos expresados en moneda extranjera; acorta el plazo de los contratos, se reduce el horizonte Inter temporal de decisión individual física o jurídica, se dejan de lado proyectos de inversión y activos financieros locales dejan de demandarse”, explicó al respecto la economista Natalia Motyl en declaraciones a este medio.

La recaudación impositiva

“La recaudación lleva 29 meses consecutivos de crecimiento por encima de la variación de precios. Eso se debe al crecimiento económico, a los cambios en la estructura tributaria y al fortalecimiento institucional de la AFIP”, aseveró Alberto Fernández.

Sobre la recaudación, ligada al equilibrio fiscal Motyl agregó: “De esta forma, la actividad económica local se reduce y cae la recaudación del Gobierno. Esto lo estamos viendo hoy en día. De hecho, la recaudación daba bien, en parte, por los dólares del sector exportador ante un viento favorable desde el sector externo y el dólar soja I y II fogoneó la recaudación el año pasado. No obstante, en el último mes vemos que la recaudación está siendo afectada por la sequía”.

La economista advirtió que a lo mencionado anteriormente hay que sumarle el estancamiento de la actividad registrada en los últimos meses por las dificultades que tienen las empresas para acceder a las divisas necesarias para importar insumos y llevar adelante sus actividades económicas. “Eso va a afectar el empleo y por ende a los salarios”.

“En resumen, se espera una caída de la recaudación en los próximos meses. En tanto y en cuanto, no resolvamos el déficit con una reducción del gasto público, no vemos un vigoroso crecimiento de los ingresos fiscales. Todo lo contrario, lo que festejan responde más a un cambio favorable desde lo externo más que por políticas locales”, aseguró Motyl.

Los proyectos económicos que quedaron sin debatir en las Sesiones Extraordinarias

Para la economista existe un error de diagnóstico por parte del Ejecutivo, puesto que el déficit se soluciona “bajando el gasto y garantizando un sendero de previsibilidad en las erogaciones que no excedan los ingresos. No con mayores regulaciones estatales que reduzcan la evasión. Cada vez se gasta más y se recauda menos”.

Sector agropecuario

Sobre este eje, el presidente señaló: “ Las exportaciones del sector durante 2022 fueron récord. Se produjeron más de 142 millones de toneladas de cereales, oleaginosas y otros cultivos. En la campaña 2021-2022 el área sembrada fue superior a los 42 millones de hectáreas, un récord histórico. También se registró crecimiento productivo, en carne bovina y porcina, que alcanzó niveles nunca antes visto”.

“Los récords se alcanzaron a pesar del Gobierno, no gracias a sus políticas. Estos récords se lograron aún con derechos de exportación, brecha cambiaria y restricciones a las exportaciones de maíz, trigo y carne”, explicó a este medio David Miazzo, economista en jefe de Fundación Agropecuaria para le Desarrollo de Argentina (FADA).

“Cabe aclarar que ningún país agrícola grande en el mundo tiene ninguna de las tres políticas antiexportadores. Ni Uruguay, Paraguay, Brasil, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, ni Ucrania”, advirtió Miazzo.

“En los récords mencionados por el presidente mucho tuvieron que ver los precios, tanto el ciclo de alzas que comenzó a fines de 2020, como el impulso del primer semestre del año pasado que generó la guerra Rusia-Ucrania, que explicó una parte del récord de liquidaciones del 2022”, apuntó.

Comercio exterior

“El intercambio comercial (exportaciones más importaciones) se incrementó durante 2022 un 20,4% respecto del año anterior. La balanza comercial registró un superávit de casi siete mil millones de dólares. Las ventas al exterior aumentaron 13,5%. Estamos frente a un récord histórico”, mencionó Fernández al respecto.

El presidente enfatizó en que si se analizan las exportaciones por grandes rubros: “Se destaca el ascenso de las Manufacturas de Origen Industrial (MOI) que crecieron respecto de 2021, un 15,8% y son las más altas desde el 2013 mientras que las de origen agrícola. “Al mismo tiempo tuvimos récord de importaciones” concluyó Fernández sobre este aspecto.

Un hecho exógeno respalda los datos del presidente

Marcelo Elizondo, especialista en negocios internacionales y Presidente de la oficina de Argentina de la International Chamber of Commerce (ICC), coincide con David Miazzo en que la guerra en Ucrania impulsó los datos presentados este medio día por el presidente.

“Con respecto a las exportaciones lo que dice el presidente es verdad. Tanto exportaciones como importaciones registraron récord absoluto. Nunca la Argentina exportó e importó tanto en dólares”, comenzó explicando el experto en comercio.

“En el caso de las exportaciones obedece a que hubo mayores precios internacionales, es decir, en volúmenes físicos en el 2022, Argentina no vendió más que en 2021. Es más, despachó un 2% menos, pero por la guerra en Ucrania, especialmente, los commodities costaron mucho más, por lo tanto, se alcanzó un récord aun sin incrementar volúmenes”, agregó.

El Gobierno evalúa un canje en pesos más generoso

“De modo que es verdad lo que dice el presidente, pero también es cierto que hubo un hecho exógeno que suscitó ese resultado”, comentó en diálogo con PERFIL.

“En el caso de las importaciones es parecido, ya que, Argentina exporta un gran número de productos cuyos precios son internacionales y además hubo un gran incremento en las importaciones de energía que también presentaron una elevación de los precios. Ergo, lo que dijo el presidente no es desacertado, pero no incluyen en las referencias que el principal factor es exógeno. Los precios internacionales subieron por la guerra, más no porque la Argentina haya despachado más volumen físico en cantidad”, concluyó Elizondo.

