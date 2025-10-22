"No va a haber ningún cambio en el esquema actual", respondió categórico el ministro de Economía Luis Caputo a un posteo en redes del periodista de mercados Julián Yosovitch, quien había publicado en X los números correspondientes a la venta de dólares que ejecutó ayer el Banco Central para contener al dólar dentro de las bandas de flotación.

"Ayer se vendieron u$s 45,5 M para sostener el tipo de cambio dentro de la banda", había posteado Yosovitch, tras lo que señaló "el esquema tendrá que ser modificado ya que el techo fue vulnerado. Tras las elecciones, probablemente se vendrán cambios", señaló.

“El mercado estima una corrección del tipo de cambio, porque Argentina es una economía estancada”

Y sobre esa afirmación hizo su descargo el jefe del Palacio de Hacienda al ratificar que el gobierno no planea cambios en el esquema económico.

Vale recordar que el esquema de bandas fue acordado en abril pasado con el Fondo Monetario Internacional cuando se definió el nuevo programa de Facilidades Extendidas. Oportunamente, el ministro Caputo explicaba el nuevo esquema cambiario que estaría constituido por un sistema de bandas de flotación para el dólar, con un piso en $1.000 y un techo en $1.400, rango dentro del cual el mercado funcionaría libremente, sin intervención del Banco Central.

“El dólar dentro de esas bandas va a flotar libremente sin participación del Banco Central, salvo en las bandas. En $1.400 estará quemando pesos y proveyendo dólares a la sociedad. En $1.000 comprará dólares e inyectando pesos”, explicó Caputo al presentar el nuevo acuerdo con el Fondo.

Tal como señaló el titular de Hacienda, el modelo se implementó porque "permite una mayor previsibilidad sin romper con la lógica del libre mercado, dando margen de maniobra a las autoridades para frenar movimientos bruscos en el tipo de cambio".

Alfredo Zaiat: "Van a continuar las bandas, pero no dicen a qué nuevo precio del dólar"

En las últimas semanas, con la inminente elección legislativa, el riesgo político comenzó a filtrarse en el mercado y viene creciendo el apetito dolarizador de los argentinos que prefieren optar por una "moneda fuerte". Esta presión sobre el tipo de cambio llevó al dólar al techo de la banda en varias oportunidades, lo que obliga al BCRA a intervenir vendiendo reservas, lo que inquieta al mercado.

Sin embargo, el gobierno busca refrendar su posición de que no habrá cambios en el esquema tras los comicios.

Caputo no es el único integrante del gabinete que mantiene la prédica de que no habrá cambios en el esquema tras las elecciones. Por caso, a comienzos de septiembre, Guillermo Francos, Jefe de Gabinete de ministros también se había hecho eco de la afirmación. "No he escuchado que se vaya a hacer un cambio en la política de bandas, es un plan a mediano y largo plazo", expresó en declaraciones a Radio Rivadavia.

Cómo abrió el dólar este 22 de octubre

En la apertura de las operaciones cambiarias de este miércoles, el dólar oficial se mantiene en $ 1.515, mismo precio del cierre de ayer, al tiempo que el mayorista opera en $ 1.490.

El gobierno espera que pasadas las elecciones del domingo se restablezca cierta estabilidad en el mercado de cambios.

lr/ff