Martín Guzmán: "Argentina no tiene capacidad para pagar los intereses en los próximos años"

El ministro de Economía, Martín Guzmán, aseguró este miércoles 11 de marzo que la Argentina necesita un “alivio sustancial” en la reestructuración de casi 70.000 millones de dólares en bonos públicos porque el país "no tiene capacidad para pagar intereses durante los próximos años”. Además, afirmó que la fecha límite del 31 de marzo para llegar a un acuerdo con los tenedores podría modificarse por "solo unos días" debido al brote de coronavirus.

En declaraciones a la agencia Reuters, el economista dijo que su equipo de deuda ha establecido un plan para llegar a un acuerdo con los acreedores para fin de marzo, aunque el ministro indicó que puede haber flexibilidad en el plazo dada la situación global actual y el brote de coronavirus.

Por qué el contexto global agrega dificultad a la reestructuración de la deuda

En este marco, el ministro señaló que el “roadshow” programado para este mes para que los funcionarios presenten su propuesta a los acreedores podría realizarse por videoconferencia. “Ahora estamos en una situación de emergencia global que requiere que todas las partes sean flexibles”, explicó, y agregó que si se extiende el plazo para cerrar un acuerdo será “solo por unos días”.

Guzmán afirmó, además, la Argentina no tiene capacidad para pagar intereses “durante los próximos años” y que cualquier acuerdo con los acreedores debe colocar a la deuda del país -que atraviesa una profunda crisis económica- en un camino sustentable. “Hay necesidad de un alivio sustancial”, expresó en su primera entrevista a un medio internacional, y agregó que todas las opciones sustentables están en la mesa de negociación y que las conversaciones buscan que se “maximice la aceptación de los acreedores”.

Coronavirus: Argentina recibirá un préstamo de US$ 30 millones del Banco Mundial

“Si alguien piensa que vamos a patear la pelota de una manera que obligue a otra reestructuración más adelante, deberían pensarlo de nuevo, porque no vamos a hacer eso”, puntualizó. “No aceptaremos nada que no sea sostenible. Seremos absolutamente firmes en eso”, dijo el funcionario, y acotó que cualquier acuerdo tendría que evitar más austeridad fiscal en una economía argentina ya golpeada por la recesión. “Claramente, Argentina no tiene capacidad para pagar los intereses durante los próximos años”, dijo. El funcionario afirmó que Argentina recién podría alcanzar el equilibrio fiscal en 2022 o 2023.

Por último, aseguró que el país buscará refinanciar la deuda con el FMI, aunque el acuerdo con los acreedores privados es más urgente dado que es insostenible seguir pagando los vencimientos con reservas. "Nos estamos quedando sin las reservas que el Tesoro puede utilizar para el servicio de la deuda. Por lo tanto, debemos resolver este problema rápidamente”, explicó conluyó.

AB/FeL