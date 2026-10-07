En la entrega de los Premios Fortuna 2026, el expresidente Mauricio Macri cumplió un rol central, presentando y entregando la distinción principal de Revista Fortuna, la de "Empresario del Año", en esta edición a Alfredo Coto, una leyenda cuando se habla del consumo de los argentinos, y cuyo nombre resulta casi un sinónimo del supermercadismo.

"Alfredo, nos conocemos ya hace mucho tiempo, con Gloria... Yo arrancaba mi campaña en jefe de gobierno, y ya estabas lleno de proyectos, siempre lleno de proyectos, de ideas, de ganas de hacer", empezó diciendo Macri en la presentación del premio a Coto, precisando "te quiero felicitar, es muy merecido este reconocimiento, de verdad".

Y luego resaltó de manera especial que el Coto resumiera en su nombre el colosal volumen y alcance de su empresa: "Qué importante también, qué especial, ponerle el nombre de uno a tu empresa, porque eso es como poner tu reputación en juego todos los días. Eso es estar seguro de uno mismo, tu reputación con tus colaboradores, con tus proveedores, especialmente con los clientes...".

El exmandatario elogió en el caso de Supermercados Coto "el empuje que siguen teniendo, me dicen que están haciendo más cosas que nunca, toda esa energía, Jorge Fontevecchia lo resumió muy bien", y allí fue cuando destacó "que lindo sería finalmente establecer reglas de juego transparentes, claras, que favorezcan la competencia y que el empresario se concentre solamente en ver cómo es más productivo, más competitivo, cómo crece y no a tener que sobrevivir a regulaciones enfermizas".

Macri y Bullrich volvieron a encontrarse en los Premios Fortuna 2026, cinco meses después de su último saludo público

"Hemos puesto la base"

"Este es el desafío que tenemos por delante, ya hemos puesto la base", indicó Macri, aludiendo de manera implícita a lo que lleva adelante la gestión de Javier Milei, incluso con Luis Caputo que fue también parte de su gestión. Fue entonces cuando recalcó entre esa base ya formada que "empecemos a conversar a partir de un equilibrio fiscal, un orden macroeconómico", aunque recalcó "pero falta mucha más institucionalidad, mucha más infraestructura, porque si todos queremos hacer algo hay que llevar el producto hasta los puertos, y para sacarlo de puerto hay de verdad que comunicarse entre todos los argentinos.".

Respeto a las reglas

Para Macri, "este es el camino que tenemos por delante, claramente la política tiene el rol de establecer las reglas, y de respetarlas", enfatizó, puntualizando en alusión a esas reglas que considera básicas "si no la política no las respeta, una justicia independiente tiene que hacer respetar la ley, especialmente en nuestra Constitución Nacional que es maravillosa, muchas veces la hemos dejado de costado".

Jorge Fontevecchia, Mauricio Macri y Alfred Coto, cuando este fue distinguido como "Empresario del Año 2026"

Par el exmnadatario, "todo eso hará que aquellos que tienen la capacidad de emprender hagan la magia de que esto crezca, que esto genere oportunidades para todos, como planteaba Jorge Fontevecchia. Porque Estados Unidos tuvo grandes políticos que fijaron reglas, hubo un Ford que lanzó el auto, hubo un Bill Gates, hubo un Jack Welch, y más cercano tenemos al señor Bezos, son los que van haciendo y creando nuevas oportunidades, liderando no solo en su país sino muchas veces en el mundo".

Talento argentino

"Nosotros tenemos talento, hemos visto los que han sido premiados, tenemos talento y ese talento merece que nosotros le demos esas reglas y esa tranquilidad de que pueden invertir y no tienen que esperar si gana un gobierno o no gana otro, porque todos entendemos que ese modelo de desarrollo, ese modelo productivo, necesita que fortalezcamos a los emprendedores".

Premio Fortuna Empresario del año: Alfredo Coto

Los principales reconocimientos de la noche

El discurso de Macri se dio en el marco de la 21ª edición de los Premios Fortuna, que se realizó este martes en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y reunió a empresarios, ejecutivos y dirigentes políticos. La ceremonia reconoce cada año a compañías y referentes destacados de distintos sectores de la economía argentina.

Además del reconocimiento a Alfredo Coto como Empresario del Año, durante la noche se entregaron otras de las principales distinciones de la edición 2026. Transportadora de Gas del Sur (TGS) recibió el Fortuna de Oro a la Mejor Empresa del Año, galardón que fue recibido por su CEO, Oscar Sardi. En tanto, Alberto Grimoldi obtuvo el Premio Fortuna a la Trayectoria Empresarial.

La ceremonia también contó con la presencia de Patricia Bullrich, quien tuvo a su cargo la entrega de uno de los reconocimientos de la noche. La participación conjunta de Bullrich y Macri volvió a generar una imagen política destacada dentro de un evento que reunió a figuras del empresariado y de la dirigencia nacional.

La presencia de Macri en la entrega del premio a Coto terminó así de darle un contenido político a una distinción empresarial: sus palabras estuvieron centradas en la necesidad de consolidar el equilibrio fiscal y el orden macroeconómico, pero también en avanzar hacia una mayor institucionalidad, infraestructura y reglas estables que permitan al sector privado planificar inversiones y ampliar su actividad.

HB