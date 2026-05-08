Mercado Libre se desploma casi 10% en Wall Street y arrastra a los activos argentinos

Los activos argentinos se encaminan a cerrar la semana en baja a pesar de la recategorización de la calificadora Fitch. La caída de Mercado Libre en Wall Street después de la presentación de sus balances empuja para abajo los índices.

En el plano internacional el repunte de las acciones tecnológicas, tras el dato de empleo en EEUU, impulsa los futuros de los índices de Wall Street, distanciandose del mal dato de ayer. Por su parte, el petróleo fluctua mientras la administración Trump impulsaba un acuerdo de paz con Irán.

El Banco Nación volvió al mercado de deuda luego de 30 años y captó más de u$s370 millones

Así, los ADR argentinos anotan mayoría de bajas lideradas por: Mercado Libre (-9,4%), Globant (-5,3%) y Transportadora Gas del Sur (-5,1%). En contraposición, Tenaris (+1,8%) y Ternium (+0,4%) son las únicas compañías argentinas que operan en terreno positivo.

En Wall Street, los bonos suben hasta 0,8% en Wall Street, encabezados por el GD35D. En ese contexto, el riesgo país baja 1,3% hasta los 515 puntos básicos, según la medición de J.P. Morgan.

El S&P Merval cae 0,5% a 2.819.130,350 puntos básicos, así las acciones que más bajan son: Ecogas (-1,8%), Edenor (-1,6%), y Transener (-1,6%).

Desplome de las acciones de Mercado Libre en Wall Street

Tras la presentación de su balance financiero relativo al primer trimestre del año, los papeles de Mercado Libre cotizan a la baja en Wall Street con caídas cercanas al 10%.

“Una recesión rarísima”: Galperin puso el foco en la contradicción del mercado inmobiliario

Es que a pesar de que la firma registró el crecimiento de ingresos más acelerado de los últimos cuatro años (reportó ingresos netos por US$ 8.845 millones, un salto del 49% interanual), el mercado reaccionó de forma negativa ante la preocupación por la fuerte compresión de márgenes: el margen operativo retrocedió del 12,9% al 6,9% y la utilidad neta se desplomó cerca del 50% en el período.

El resultado operativo se situó en US$ 611 millones, registrando una baja del 19,9% en comparación con el mismo período del año anterior. El ingreso neto finalizó en US$ 417 millones, equivalente a un margen neto del 4,7%, lejos de las expectativas de analistas que anticipaban un margen operativo de al menos 9%.

La evolución del tipo de cambio

En cuanto a la cotización del tipo de cambio, este viernes 8 de mayo, el dólar oficial cotiza a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación (BNA), con una baja de $5 respecto al último cierre. El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, se ubica en $1.392, con una suba de $2 respecto al cierre del jueves.

El dólar blue cotiza en la jornada de este viernes a $1.380 para la compra y a $1.400 sin cambios respecto al jueves. Por el lado del MEP, opera a $1.430, con una suba de $1 respecto al cierre anterior. El contado con liquidación (CCL) llega a $1.488 subiendo $2 respecto al jueves.

Las bolsas del mundo

El índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,75%, alcanzo un nuevo récord, al igual que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, que aumenta 1,22%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,24% al alza.

Este repunte se debe en parte al dato de empleo en EEUU, que fue mucho mejor de lo esperado. En concreto se informó que se crearon 115.000 puestos de trabajo en abril, casi el doble de los estimado por el mercado. Además, en la revisión de los números de marzo también se aumentaron la cantidad de trabajos creados, que ahora fueron estimados en 185.000. De esa manera, la tasa de desempleo se mantuvo en 4,3%, un dato que fue tomado de manera muy positiva entre los inversionistas.

Respecto al conflicto en Medio Oriente, las fuerzas estadounidenses atacaron plataformas de lanzamiento de misiles y drones, así como otros activos militares en Irán, a los que acusaron de atacar a tres buques de guerra estadounidenses que transitaban por el estrecho. El Comando Central de Estados Unidos informó que ningún buque resultó alcanzado.

Sin embargo, las partes en conflicto restaron importancia a la situación, dejando a los inversores en la incertidumbre. Como consecuencia, los futuros del crudo Brent - de referencia en gran parte del mundo, incluido Argentina - subieron alrededor de un 1,42% hasta los US$ 101,4 por barril, mientras que el WTI de EEUU avanza 0,52% US$ 95,3.

Inflación y dólar: qué espera el mercado para los próximos meses, según el REM del BCRA

En el resto del mundo, la situación es bajista. En Europa, el Euro Stoxx retrocede 0,92%. A nivel local, la situación es similar: el DAX alemán cae 1,26% y el CAC francés baja con 1,06%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido desciende 0,31%.

En China, el Hang Seng de Hong Kong se mantuvo neutro, mientras que la bolsa de Shanghái retrocedió 0,87%. Mientras, el Kospi surcoreano subió 0,11% y el Nikkei 225 japonés bajó 0,16%.

FN / lr