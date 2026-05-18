Meta recorta 8.000 empleos y profundiza su giro hacia la inteligencia artificial en medio de tensión interna

Meta iniciará esta semana una nueva ronda de despidos masivos que impactará sobre miles de empleados, en medio de un fuerte giro estratégico hacia la inteligencia artificial y de un creciente clima de incertidumbre interna dentro de la compañía liderada por Mark Zuckerberg.

Meta usará datos de sus empleados para entrenar a la IA que podría reemplazarlos

La empresa reducirá cerca del 10% de su plantilla y, al mismo tiempo, incrementará sus inversiones multimillonarias en infraestructura vinculada a IA, en un escenario que vuelve a poner en discusión el futuro del empleo en las grandes tecnológicas.

La nueva reducción de personal comenzará el miércoles y afectará aproximadamente a 8.000 puestos de trabajo. Además, Meta decidió cancelar la cobertura de otros 6.000 cargos vacantes, según un memorando interno citado por CNBC. La medida llega luego de varios recortes previos concretados durante el año en distintas áreas de la empresa.

La actual ola de despidos se suma a los cerca de 1.000 trabajadores desvinculados en enero dentro de la unidad Reality Labs y a nuevas reducciones ejecutadas en marzo, que impactaron sobre cientos de empleados adicionales y también sobre proveedores externos vinculados a la moderación de contenidos.

La apuesta por la inteligencia artificial acelera los recortes

Mientras ajusta su estructura laboral, Meta profundiza su apuesta por la inteligencia artificial. La compañía elevó el mes pasado su previsión de gastos de capital para 2026 en hasta 10.000 millones de dólares, llevando la cifra total prevista hasta 145.000 millones, principalmente para fortalecer su infraestructura, incluyendo centros de datos y capacidad de procesamiento.

Meta despedirá a 8.000 empleados en plena apuesta por la inteligencia artificial, según AFP

Al comunicar los nuevos despidos, la empresa sostuvo que los recortes forman parte de “nuestro esfuerzo continuo por gestionar la empresa de forma más eficiente y permitirnos compensar las demás inversiones que estamos realizando”.

A diferencia de lo ocurrido en 2022, Mark Zuckerberg no emitió disculpas públicas por la decisión. En noviembre de aquel año, cuando Meta anunció 11.000 despidos que luego escalaron a 21.000, Zuckerberg había reconocido ante los trabajadores: “Me equivoqué y asumo la responsabilidad de ello”. Más tarde, el CEO justificó los ajustes como parte del denominado “año de eficiencia”. A fines de diciembre de 2025, Meta contaba con 78.865 empleados, según sus presentaciones ante la SEC.

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Aunque la empresa no vinculó oficialmente los despidos con la inteligencia artificial, Zuckerberg ya había anticipado el cambio de paradigma. “Los proyectos que antes requerían grandes equipos ahora los completa una sola persona altamente cualificada”, afirmó a comienzos de año. En esa línea, sostuvo que la compañía está priorizando las contribuciones individuales y reduciendo el tamaño de los equipos.

Crece el temor interno y la presión sobre los trabajadores

Dentro de Meta crece el malestar entre empleados actuales y antiguos, quienes aseguran que existe temor ante la posibilidad de nuevas rondas de despidos durante este mismo año. Según fuentes citadas por CNBC, la empresa podría ejecutar más recortes en agosto y posteriormente hacia fin de año.

La tensión interna también aumentó tras la implementación de una nueva herramienta de seguimiento de empleados denominada “Model Capabilities Initiative” (MCI), destinada a recopilar datos sobre movimientos del mouse y pulsaciones de teclas para entrenar modelos de inteligencia artificial. Algunos trabajadores calificaron la iniciativa como “distópica” y manifestaron preocupación por posibles riesgos sobre la privacidad.

Los empleados incluso impulsaron una petición interna para exigir el cierre del proyecto. “La recopilación y reutilización de este tipo de datos genera serias preocupaciones sobre la privacidad, el consentimiento y la confianza en el lugar de trabajo”, señala el documento citado por CNBC.

Meta anuncio que despedirá a 8.000 trabajadores para aumentar su eficiencia

En paralelo, especialistas del sector tecnológico advierten que la tendencia se replica en toda la industria. Umesh Ramakrishnan, director de estrategia de Kingsley Gate, aseguró que “ahora el mundo entiende que los empleos están siendo reemplazados por máquinas”. En la misma línea, Leo Boussioux, profesor adjunto de la Universidad de Washington, sostuvo que muchas empresas están reorganizando sus estructuras frente “al hecho de que la IA está cambiando nuestra forma de trabajar”.

GZ