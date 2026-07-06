Microsoft despide a 4.800 empleados y reestructura el negocio de Xbox

Microsoft anunció este lunes una profunda reestructuración que resultará en la eliminación de unos 4.800 puestos de trabajo, lo que representa cerca del 2% de su plantilla global. El epicentro del ajuste se localiza en Xbox, su división de videojuegos, que sufrirá la reforma más drástica de su historia.

La medida contempla la baja de 3.200 empleos en el área de gaming de cara al próximo año fiscal, a lo que se suma la separación o venta de cuatro estudios de desarrollo de juegos y la revisión de un quinto que podría derivar en su cierre definitivo, informó AFP.

A través de una carta dirigida a los empleados, la vicepresidenta ejecutiva de Microsoft, Amy Coleman, justificó el plan argumentando el dinamismo del mercado: "Nuestro negocio está cambiando porque el mundo que lo rodea está cambiando. Las empresas no pueden elegir si su sector cambia; solo pueden elegir si cambian con él".

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Si bien la ejecutiva aclaró que las tareas de los empleados desvinculados no serán reemplazadas por Inteligencia Artificial (IA), admitió que esta tecnología está transformando los flujos de trabajo corporativos. De hecho, los recortes coinciden con una agresiva estrategia de inversión en IA por parte de Microsoft, que la semana pasada anunció un desembolso de 2.500 millones de dólares para integrar a 6.000 ingenieros en empresas cliente, buscando acelerar la adopción de este desarrollo en sectores rezagados.

Xbox: Números en rojo y desinversión en estudios

Por su parte, la directora ejecutiva de Xbox, Asha Sharma, notificó que 1.600 despidos se harán efectivos de manera inmediata, mientras que el remanente se completará durante el año fiscal 2027.

Desde la multimillonaria adquisición de Activision Blizzard por 68.700 millones de dólares en 2024, la división de videojuegos de Microsoft no ha logrado estabilizarse y arrastra sucesivos programas de recorte. Sharma fue tajante al describir el panorama actual del negocio de Xbox como "poco saludable", señalando que los márgenes de beneficio de la marca se encuentran "entre 3 y 10 veces inferiores" a los de sus principales competidores directos.

El impacto sobre el ecosistema de estudios de desarrollo asociados a Microsoft se detalla a continuación:

- Compulsion Games y Double Fine Productions: Recuperarán su independencia, conservando tanto su propiedad intelectual como sus catálogos de videojuegos.

- Ninja Theory y Undead Labs: Lograron acuerdos estratégicos para ser absorbidos por nuevos propietarios.

- Arkane (Francia): La dirección iniciará una consulta obligatoria con su comité de empresa para evaluar "posibles opciones estratégicas", un proceso que, según anticiparon, podría culminar en la venta o el cierre definitivo de la firma francesa.

Con este repliegue, Microsoft busca sanear las finanzas de su vertical de entretenimiento digital, mientras reorienta sus principales flujos de capital hacia la carrera por el liderazgo global en IA.

En mayo, la plataforma LinkedIn, de Microsoft, anunció planes para recortar alrededor del 5% de su plantilla, como parte de una reorganización de equipos y un cambio de enfoque hacia las áreas donde su negocio está creciendo.

Con más de 17.500 empleados a tiempo completo en todo el mundo, el número total de puestos de trabajo eliminados en aproximadamente 875.

Los despidos en Meta y Block

En mayo, Meta eliminó unos 8.000 puestos, cerca del 10% de su plantilla. Los despidos, las supresiones de puestos y los traslados forzados afectaron a casi una quinta parte de los empleados en un año.

Por otro lado, la compañía de Mark Zuckerberg planea gastar hasta 145.000 millones de dólares en inversiones de IA este año, casi el doble que la cifra del año pasado.

Otro ejemplo de recorte este año es Block, la compañía de Jack Dorsey, anunció en febrero su intención de despedir a casi la mitad de su plantilla, mientras que Cloudflare reveló la semana pasada un recorte de aproximadamente el 20%. Meta Platforms tenía previsto un despido masivo el 20 de mayo, según informó Reuters anteriormente.