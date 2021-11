Miguel Kiguel, sobre el blue a $200: “Es un dólar de miedo, la gente se defiende de lo que puede venir”

El economista Miguel Kiguel se refirió este viernes a la suba récord del dólar blue a $200 para la venta durante un lapso de la jornada de ayer, y aseguró que “este es un dólar de miedo y la gente se defiende”

“Era cuestión de tiempo con la inflación y la emisión monetaria. Las medidas del Gobierno son intervencionistas y la gente se asusta: busca refugio en el dólar. Era esperable que el dólar suba antes de las elecciones”, dijo Kiguel en diálogo con La Mañana de CNN, el programa que conduce María Laura Santillán por CNN Radio.

Si bien ahora la divisa norteamericana en el mercado informal se ubica en los $199, el pasado jueves tocó por primera vez los $200 para la venta y alcanzó un nuevo máximo histórico. “Este es un dólar de miedo y la gente se defiende de lo que puede venir. La gente quiere dormir tranquila", aseguró el economista, quien lamentó que el blue está “muy alto”.

En tal sentido, el especialista explicó que “la gente prefiere no estar en pesos y pagar muy caro el dólar por no saber qué va a pasar el día de mañana”, al tiempo que hizo hincapié en el hecho de que “no haya dólares en el Banco Central influye muchísimo”.

“Es una economía rara porque el sector privado tiene como 300 mil millones de dólares y el Central solo 5 mil, y en realidad debería tener alrededor de U$S40 mil millones. Entones, ¿sobran o faltan dólares en la Argentina? Depende para quién”, se preguntó.

A raíz de ello, analizó: “Si mañana el Banco Central sacara el cepo de un día para otro, en 3 minutos se queda sin reserva. El hecho de que no haya dólares demuestra que el Gobierno es muy débil, que no tiene capacidad de fijar el tipo de cambio y que el país necesita un dólar para que el Central vuelva a acumular dólares”.

Asimismo, pronosticó que “sería un problema serio si no hay programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI)”, dado que “vivir sin reservas y sin programa es un escenario tormentoso”. “Si no se hace nada, el ajuste lo va a hacer el mercado y es mucho peor, porque un Central sin reservas no puede manejar la situación”, lamentó.

Al ser consultado sobre una posibilidad de que haya un rodrigazo, Kiguel sostuvo: “En el rodrigazo había desequilibrios muchos más graves, pero podría haber un rodrigazo un poco más chico”. “Ahora si sigue así la inflación y el año que viene llega al 50%, el dólar llegaría a $300, pero falta tanto, pueden pasar muchas cosas en este país”, concluyó.

