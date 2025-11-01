Nación pagará US$ 822 M al FMI el lunes por intereses

El Gobierno nacional deberá abonar el próximo lunes US$ 822 millones al Fondo Monetario Internacional (FMI) en concepto de intereses de deuda. Esto estaba estipulado dentro del acuerdo de refinanciación del crédito de US$ 45 mil millones tomado por Mauricio Macri en 2018, cuando Luis Caputo era el ministro de Finanzas.

El pago deberá realizarse con reservas internacionales, actualmente reforzadas por el préstamo firmado en abril por US$ 20 mil millones, de los que el organismo que conduce Kristalina Georgieva envió US$ 14 mil millones.

Como corresponde a intereses, la obligación no puede postergarse hasta fin de mes, tal como sucede con los vencimientos de capital.

El total de vencimientos en moneda extranjera durante noviembre asciende a US$ 1.038 millones. Se deberán sumar otros US$ 217 millones que vencen con diferentes organismos multilaterales.

El pago impactará en una reducción de las reservas del Banco Central (BCRA), que el viernes cerraron por debajo de los US$ 40.495 millones, a US$ 39.382 millones.

El equipo económico anunció en los últimos días que comenzará a desarrollar un programa para la compra de reservas, pero ante la inminencia de este vencimiento se verán resentidos los activos del BCRA.

La nueva revisión del acuerdo vigente que debía darse en estas fechas se había postergado para fin de año. Esta en particular no contaba con un desembolso.

La última negociación, sin embargo, que relajó los objetivos de acumulación de reservas también postergó las revisiones. La próxima será en enero y hasta ese momento no hay pautados nuevos giros del organismo.