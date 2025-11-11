El Riesgo País cayó a 596 puntos, el valor más bajo desde enero de este año y según los analistas consultados por PERFIL esta baja fue consecuencia de la continua valorización que tuvieron los bonos argentinos, un proceso que se inició tras el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas de octubre pasado.

Sin embargo, los expertos en los movimientos del mercado también aseguran que en la tendencia bajista también tiene participación la decisión del gobierno de anunciar un plan de recompra de bonos. En tercer lugar, sitúan como importante la inminente comunicación sobre el acuerdo comercial con los Estados Unidos.

Inversionistas extranjeros testearon el dólar y la salida a los mercados con Luis Caputo

En el inicio de la rueda de ayer lunes, los títulos públicos avanzaron hasta un 1,4% (AL35 y GD35), lo cual continuó con el rally alcista que comenzó el lunes 27 de octubre. Por ese motivo, el indicador que elabora JP Morgan cedió al valor más bajo desde el 14 de enero de este año, momento en el que llegó a ubicarse en 579 puntos.

Flavio Castro, Analista de Asset Management en Criteria, abordó el tema haciendo foco en que el gobierno parece estar viviendo un "nuevo ciclo de confianza" con el mercado.

"Luego de las elecciones vimos un rotundo derrumbe del riesgo que país que viene consolidándose, al encontrarse la Argentina en la antesala de un nuevo ciclo de confianza Este impulso se vio reforzado en los últimos días, por rumores y declaraciones del equipo económico vinculadas a la acumulación de reservas y la recompra de bonos. Si bien aún no hubo anuncios formales, las compras de dólares del Tesoro al BCRA se interpretan como una señal positiva en esa dirección", señaló.

En esa dirección también expuso su punto de vista el economista Leo Anzalone: "El riesgo país viene bajando porque el mercado percibe una mejora en las expectativas macroeconómicas después de las elecciones, con señales de continuidad en el ajuste fiscal, menor incertidumbre política, con diálogo con los gobernadores y una estrategia más clara del Banco Central para recomponer reservas".

Además, el director del Cepec agregó que "a eso se suma que los bonos en dólares recuperaron valor por la expectativa de que la consolidación fiscal y la desaceleración inflacionaria mejoren la sostenibilidad de la deuda".

En tanto, Elena Alonso también vinculó la baja del riesgo país a las cuestiones anteriores y le sumó otras puntas a su análisis:"Se ve una mejora en la percepción política después de octubre, en las expectativas de que estamos con más estabilidad. Por otro lado, los anuncios del gobierno sobre la recompra de deuda, que impulsaron también los precios de los bonos y comprimieron ese diferencial que hace y que mide el riesgo país contra un bono libre de riesgo, que es una letra del tesoro americano. También hay un clima más optimista por el respaldo de Estados Unidos y esta posibilidad de acuerdos comerciales o financieros que hagan que las reservas se sigan fortaleciendo, algo que está en el foco del gobierno hoy. Por eso es que los bonos argentinos en dólares suben, y esto se refleja directamente con el riesgo país", aseguró la economista.

Gustavo Neffa: “La economía está transitando una etapa en la cual se está recuperando”

En tanto, desde Wise Capital, Ignacio Morales puntualizó que el descenso de ayer se dio en paralelo a las subas de los bonos Globales bajo ley Nueva York, que registraron alzas en las primeras operaciones del lunes impulsadas por el efecto positivo del resultado electoral sobre los activos financieros locales.

El riesgo país este martes 11 de noviembre de 2025 está en 599 puntos básicos.

"El foco del mercado permanece en la política monetaria y en los anuncios del ministro de Economía, Luis Caputo, quien durante su visita a Estados Unidos destacó que el Gobierno planea recomprar deuda soberana y fortalecer las reservas internacionales", argumentó Morales, al tiempo que agregó: "Según indicó, el proceso se llevará a cabo aun cuando el peso argentino se mantenga dentro de la banda de flotación, en línea con el objetivo de consolidar la estabilidad financiera y reforzar la posición del Banco Central tras las elecciones".

A cuánto puede descender el riesgo país

De mantenerse las condiciones actuales, Anzalone prevé que en poco tiempo el índice que elabora el JP Morgan pueda descender otros 100 puntos básicos. "Si este escenario se mantiene, el riesgo país podría seguir bajando y acercarse a la zona de 500 puntos básicos en las próximas semanas", comentó.

Algo similar ve en el horizonte la economista Elena Alonso, aunque fue tajante con algunas condiciones que está pidiendo el mercado para que se refleje una baja sostenida del índice. "Si se mantiene el ritmo de apreciación de los bonos podríamos llegar a una zona de entre quinientos y quinientos cincuenta o sesenta puntos, que fue el mínimo el año pasado, pero realmente creo que el mercado necesita ver continuidad en las reformas, estabilidad política y señales claras de que el rumbo se sostiene con esas reformas que son necesarias", completó la CEO de Emerald Capital.

En breves palabras: ¿Qué es el riesgo país?

A modo de aclaración, Flavo Castro de Criteria explicó en una breve descripción qué se entiende por riesgo país: "Es un indicador que mide el diferencial de rendimiento que los inversores exigen a la deuda soberana local en relación con los bonos del Tesoro Americano. De esta forma, refleja la percepción del mercado sobre la capacidad de pago del país en su deuda denominada en dólares".

Para culminar su análisis, Castro comentó que el entorno global actual es " muy positivo para los mercados emergentes, donde los diferenciales de riesgo se encuentran en mínimos y, entre fines de 2024 y octubre de este año, la mayoría de los países de la región lograron una reducción del “riesgo país”. Una buena noticia para la Argentina que sigue buscando romper la barrera de los 500 puntos básicos.

lr/ff