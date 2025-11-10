Las negociaciones climáticas de la Organización de Naciones Unidas (ONU) comenzaron hoy en Belém, Brasil, con líderes mundiales, diplomáticos, científicos, activistas y empresarios instando a actuar con urgencia y cooperación para frenar el calentamiento global, después de más de 30 años de intentos sin resultados contundentes. A las puertas de la 30.ª Conferencia de las Partes (COP30), movimientos y organizaciones sociales de América Latina y el Caribe aprovecharon el inicio de la cumbre para denunciar los mercados de carbono.

A través de un manifiesto conjunto, 55 grupos de 14 países afirmaron que estos mercados representan una falsa solución al cambio climático, ya que permiten a las corporaciones evitar recortes obligatorios de emisiones utilizando territorios del Sur Global para generar créditos de carbono. Como señalaron en su declaración: "Denunciamos como falsas soluciones las estrategias de subyugación de la soberanía de los pueblos, bajo el discurso de combate a la crisis climática por medio de compensaciones de carbono o una 'transición energética'".

Representantes de la Red de Acción Climática (CAN Internacional), del Movimiento por la Soberanía Popular en la Minería (MAM), de la Campaña Global por Justicia Climática (DCJ) y de La Vía Campesina (LVC) calificaron el segmento como una “cumbre de compromisos vacíos”. Criticaron que los países ricos no presenten medidas concretas para reducir progresivamente los combustibles fósiles y remarcaron la necesidad de acciones urgentes.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Los movimientos sociales que participan en la cumbre representan principalmente pueblos indígenas, afrodescendientes, comunidades campesinas y pescadoras, quienes señalan que los mercados de carbono están fomentando el acaparamiento de tierras y la destrucción de los sistemas alimentarios locales. Actualmente, más de 80 proyectos de plantaciones industriales de árboles, ganadería extensiva y monocultivos de granos abarcan más de dos millones de hectáreas en América Latina y el Caribe.

Al mismo tiempo, advierten que la promesa de pagos elevados por estos proyectos está dividiendo a las comunidades, cada vez más vulnerables debido a la falta de apoyo estatal y al avance de empresas mineras, madereras y agroindustriales. Además, denuncian que el financiamiento climático basado en deuda aumenta la dependencia de los países del Sur Global y fortalece a las élites financieras, en lugar de resolver la crisis.

De hecho, las organizaciones señalan que los mercados de carbono forman parte de un "colonialismo del carbono", donde la militarización y la guerra agravan las crisis climática, ecológica y social. Mientras los gobiernos del Norte Global aumentan su gasto militar, se niegan a asumir su responsabilidad histórica en el cambio climático y promueven financiamiento que solo beneficia a las élites económicas.

"La COP es una oportunidad para posicionar a la agricultura como un referente en materia de ambiente"

Los firmantes llaman a las organizaciones a apoyar el Manifiesto en defensa de los territorios, la naturaleza y la soberanía alimentaria, en rechazo a la mercantilización y financiarización de la vida y los recursos naturales.

Qué es la cumbre climática de la ONU y qué países participan

La Cumbre Climática de la ONU, conocida como Conferencia de las Partes (COP), es un encuentro anual donde los países firmantes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) negocian medidas para enfrentar la crisis climática a nivel global. Su objetivo principal es limitar el aumento de la temperatura del planeta y promover acciones que permitan adaptarse a los efectos del calentamiento global.

A celebrarse este noviembre en Belém, Brasil, la COP30 reúne a más de 200 países y alrededor de 50.000 representantes, entre jefes de Estado, diplomáticos, científicos, activistas y empresarios. Durante las dos semanas de la conferencia, los participantes actualizan y evalúan sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC), es decir, los compromisos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

Dentro de los temas principales se discuten la transición energética, con el objetivo de reemplazar los combustibles fósiles por fuentes renovables; la adaptación a los impactos del cambio climático; y el financiamiento climático para países en desarrollo. Brasil busca liderar un “mapa del camino” que establezca etapas, metas y responsabilidades claras para acelerar la transición energética y proteger los bosques tropicales.

Aunque Estados Unidos y China, dos de los mayores emisores históricos, están ausentes en los niveles más altos de la cumbre, la mayoría de los países del mundo participa, incluyendo representantes de América Latina, Europa, África, Asia y Oceanía.

MV / EM