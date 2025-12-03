Quién es Amadeo Derito, el nuevo presidente de Angus, la mayor raza ganadera del país

Amadeo Derito finalmente asumió como presidente de la Asociación Argentina de Angus en reemplazo de Alfonso Bustillo, quien cumplió dos mandatos, el máximo permitido por el nuevo estatuto reformado durante su propia gestión, con el fin de promover la alternancia y la renovación

Derito venía sonando como "sucesor natural" de Bustillo, de quien fue su vicepresidente. Al momento de asumir su nuevo rol directivo, dijo una frase que ya resuena en el campo: “Angus es una asociación de criadores, no un club de cabañeros”. Con esa afirmación, busca reivindicar al productor ganadero de escala media o chica, y ampliar la base de socios hacia todos los eslabones de la producción —desde el criador de terneros hasta quien exporta carne Angus certificada.

Amadeo Derito nació en Lomas de Zamora (provincia de Buenos Aires), aunque con el tiempo se radicó definitivamente en La Pampa, provincia que considera su “adopción”. Es socio de Angus desde 1987, mediante su cabaña “La Ñata” (anteriormente “Delgar”), empresa agropecuaria que surgió como emprendimiento familiar. Pero sus negocios no terminan ahi.

Amadeo Derito (izq) recibe el mando de manos de Alfonso Bustillo.

Tiene en su historia un perfil interesante, en tanto además de ganadero es empresario industrial, propietario de una empresa de refrigeración, herencia de su padre. En la última exposición rural de Palermo, PERFIL lo entrevistó para conocer un poco más de cerca su mirada respecto de cómo logra combinar ambas actividades, que en algunas ocasiones pueden sonar -injustamente- como antagónicas.

"Me gusta decir que la ganadería es un sistema donde convertimos energía solar, agua, y energía química en alimentos. Yo invito, a quienes creen que esto no es industria, que se paren en la puerta de un frigorífico a las 7 de la mañana y que cuenten cuánta gente entra a trabajar. Son tres turnos", aseguró en la entrevista de julio pasado. Entre otras cosas, Derito hizo énfasis en un estudio de la Universidad Austral junto con CREA, que determinaba el peso de la mano obra generada por cada cadena del campo en horas de trabajo. "Bueno, la industria frigorífica (carne bovina, porcina y aviar) estaba muy por encima de la industria metalúrgica, porque no hay una máquina que te pueda despostar bien una media res. Es un hombre con un cuchillo que tiene una habilidad, pero también hay un montón de maquinarias de automatización. Hay mucha generación de trabajo", aseguró Derito.

También le apuntó firme a otro costado que consideró más que relevante para la actividad ganadera que es la ocupación territorial. "Quien se suba en un auto, va a ver por todo el país vacas. Y donde ves una vaca seguramente hay un paisano que la cuida. Quizá no ves la casa porque está metida adentro, pero eso te genera trabajo, mano de obra en el interior; y las actividades primarias son aquellas que empiezan a mover la rueda, es decir que mueven toda la economía y lo hacen de una forma mucho más distribuida geográficamente en todo el país", admitió.

Ganadero con negocios industriales

Derito fue antes industrial que ganadero. Recibió esta primera actividad heredada de un padre técnico en radiotelefonía. "Mi padre tenía una costumbre muy de italianos que decían que los chicos teníamos que aprender a trabajar, entonces, en mis vacaciones yo podía ir un mes a la playa, pero tenía que trabajar un mes en la empresa de refrigeración de mi padre que vendía insumos para frigoríficos, maquinarias, y otro mes en el campo de un amigo, en un tambo en Navarro. Y es esa actividad comercial-industrial que sigo desarrollando y me permite mezclar conocimientos de las dos", admitía.

"Saber manejar el presupuesto de una empresa, las gerencias, y una estrategia comercial te permite trasladar conocimientos de una actividad a otra. Y es una ventaja competitiva", aseguró el empresario.

Un tema que no escapa a Derito es la proyección que tiene la ganadería en la actualidad. Durante nuestro encuentro en Palermo, el empresario refrendó que es un "gran momento" para la actividad, pero en especial se refirió a las potencialidades.

"Por mi otra actividad viajo mucho y estuve un mes en China visitando industrias y ahí lo que veo es un mercado de consumo de alto poder adquisitivo creciente, que empieza a tener hábitos occidentales de comida, de consumo, de viajes. Entonces, tenemos una gran oportunidad para vender carne de calidad, quesos de calidad. Tenemos que competir con Australia, con Estados Unidos, es decir con los países que tienen mejor imagen. Nos ayuda un poquito esta guerra comercial contra Estados Unidos, que nos da un lugar donde nos podemos insertar. Creo que tenemos que aprovecharlos. Y vivimos en un país que está lejos de las guerras, que tiene un gran potencial, que todavía tiene un capital humano valioso", completó.

La comisión directiva que va a acompañar a Amadeo Derito en Angus 2 años

La nueva Comisión Directiva trae consigo algunos cambios destacados en la medida en que es la primera vez en la historia de la entidad que ningún expresidente integrará la Comisión Directiva, y según señalaron a los medios, lejos de simbolizar una ruptura, la decisión expresa una evolución institucional en la medida en que los expresidentes continuarán colaborando a través de una comisión especial consultiva, aportando experiencia y continuidad.

Además de los nuevos cargos, se renovaron 13 de los 21 directores, con lo que se buscó fortalecer la representación federal mediante la incorporación de referentes jóvenes de distintas regiones productivas.

Los nuevos referentes de la Asociación son:

Presidente

Amadeo Derito

Vicepresidente

Fabián Otero

Vocales

Roque Cassini

Alejandro Spinella

Carlos Fernández

Federico Vizzolini

Patricia Iglesias

Luciano Correndo

Marcela Gutiérrez

Juan Martin Ojea

Suplentes

Ignacio Cabo

Gustavo Pouyanne

Gilda Torres

Regiones Titulares

Alejandro Guiroy (Centro)

Juan Manuel Sosa (Patagonia)

Leandro Barale (La Pampa)

Martin Rapetti (Litoral)

Regionales Suplentes Alternativos

Matías Falco (Centro)

Federico Gilardi (Patagonia)

Ariel Raiteri (La Pampa)

Maximiliano Castellaro (Litoral)

Revisores de Cuentas

John Scanlan

Gustavo Mato

Jorge Dangelo

Jorge Cabrales

Hugo Bousiguez

lr