Quiénes son los dos argentinos que integran el ranking de los inmigrantes más ricos e influyentes de Estados Unidos

Dos empresarios nacidos en Argentina forman parte del ranking de los 250 inmigrantes más ricos e influyentes de Estados Unidos elaborado por Forbes. Jorge Pérez y Guillermo Rauch integran el listado que reúne a algunas de las mayores fortunas construidas por personas nacidas fuera del país norteamericano.

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La clasificación fue difundida en el marco del próximo 250° aniversario de Estados Unidos y destaca el impacto económico de los inmigrantes en el país. En ese contexto, los dos argentinos aparecen junto a nombres de alcance global como Elon Musk, Sergey Brin y Jensen Huang.

Pérez ocupa el puesto 72 del ranking, tiene 76 años y es conocido como el "Rey de los Condominios" de Miami y desarrolló su carrera en el negocio inmobiliario tras llegar a Estados Unidos en 1968.

Jorge Pérez tiene 76 años y es conocido como el "Rey de los Condominios" de Miami

Rauch figura en el lugar 157, tiene 35 años y se destacó desde muy joven en el mundo de la programación y actualmente es el fundador de Vercel, una plataforma cloud de inteligencia artificial utilizada por empresas como Stripe y Under Armour, que según Forbes está valuada en US$ 9.000 millones. Ambos representan a Argentina dentro de una nómina integrada por empresarios de múltiples nacionalidades que desarrollaron sus negocios en territorio estadounidense.

Guillermo Rauch tiene 35 años y es el fundador de Vercel

Los 10 inmigrantes más ricos e influyentes de Estados Unidos, según Forbes

1. Arnold Schwarzenegger (Austria)

Forbes destacó que el exfisicoculturista llegó a Estados Unidos en 1968 y construyó una carrera como magnate inmobiliario, estrella de cine y gobernador de California. En una oportunidad afirmó: "Hay una etiqueta que valoro por encima de todas las demás: estadounidense".

2. Elon Musk (Sudáfrica)

La publicación ubicó en el segundo lugar al empresario nacido en Pretoria, quien obtuvo la ciudadanía estadounidense en 2002, el mismo año en que fundó SpaceX.

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3. Sergey Brin (Rusia)

El cofundador de Google llegó a Estados Unidos a los 6 años junto a su familia como refugiado soviético y actualmente lidera iniciativas vinculadas a la inteligencia artificial.

4. Jensen Huang (Taiwán)

El CEO de Nvidia figura en el cuarto puesto. Según Forbes, sostuvo que "el milagro de Nvidia" no habría sido posible sin la inmigración.

5. Rupert Murdoch (Australia)

El empresario de medios llegó a Estados Unidos en 1973 y desarrolló un imperio que incluye el Wall Street Journal, el New York Post y Fox News.

Peter Thiel, cofundador de PayPal

6. Peter Thiel (Alemania)

El cofundador de PayPal emigró desde Alemania cuando era bebé y luego cursó estudios superiores en Stanford antes de convertirse en una de las figuras más influyentes de Silicon Valley.

7. Thomas Peterffy (Hungría)

Fundador de Interactive Brokers, llegó a Nueva York a los 21 años y se convirtió en uno de los pioneros del comercio electrónico aplicado a las finanzas.

8. Lisa Su (Taiwán)

La CEO de AMD emigró junto a sus padres a los 3 años y transformó a la compañía en una de las protagonistas del desarrollo de inteligencia artificial.

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9. Vlad Tenev (Bulgaria)

Llegó a Estados Unidos a los 5 años y posteriormente cofundó Robinhood, una de las plataformas financieras más conocidas del mercado.

10. Wolfgang Puck (Austria)

El reconocido chef fue uno de los impulsores de la denominada "cocina californiana" y expandió su marca a restaurantes, alimentos y utensilios de cocina.

GZ