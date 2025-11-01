Récord histórico: los ahorristas compraron US$ 5.080 M

Los ahorristas compraron en septiembre US$ 5.080 millones, un récord histórico para la compra de billetes en moneda norteamericana. Es el valor más alto al menos desde 2002, que se tienen datos del Banco Central (BCRA).

El guarismo implicó un salto de más del 110% respecto a agosto. Desde el levantamiento parcial del cepo, por mediados de abril, se acumulan atesoramientos por US$ 17.636 millones.

Como adelantó PERFIL, la adquisición de divisas de los individuos aumentó en el noveno mes del año. Si se contemplan las ventas, que arrojaron US$ 575 millones, el monto de compras netas por “Personas humanas” fue de US$ 4.505 millones. En cuanto a la cantidad de operaciones: 1,8 millones de individuos se hicieron de billetes, mientras que 890 mil vendieron en septiembre.

En relación a los movimientos observados, el comportamiento del mes responde a varios motivos: por un lado, el contexto electoral genera una búsqueda de cobertura por parte de los ahorristas, sumando a la incertidumbre sobre cómo pueda seguir el esquema cambiario en el corto plazo.

Otro factor que incentivó fue la brecha en las cotizaciones de los tipos de cambio que comenzaron a incrementarse a partir del 17 de septiembre, lo que dio lugar al conocido “rulo”. “En la segunda mitad del mes, se sumaron algunas estrategias puntuales que aprovecharon la volatilidad en los mercados, lo que pudo haber impulsado aún más la demanda”, expresó a este medio una fuente del sistema financiero.

La oferta se cubrió con las ventas del agro, que adelantó las liquidaciones ante el establecimiento temporal de las retenciones cero, y los aportes del Tesoro y el BCRA.

En el desagregado de lo que va del año, el guarismo implicó que la adquisición de dólares de personas fue de US$ 2.048 millones en abril, US$ 2.262 millones en mayo, US$ 2.416 millones en junio, US$ 3.408 millones en julio y US$ 2422 millones en agosto. En tanto, las ventas fueron US$ 111 millones, US$ 308 millones, US$ 396 millones, US$ 367 millones y US$ 562 millones, respectivamente. En el neto, el acumulado desde la flexibilización del cepo fue de US$ 15.317 millones.

Si a la compra de personas se le suman la adquisición de empresas y los giros a cuentas en el exterior, es decir, lo que se denomina formación de activos externos (FAE), el saldo neto por parte del sector privado fue negativo en US$ 6.577 millones, el monto más elevado desde la existencia del MULC, señalaron desde el Centro de Economía Política Argentina (CEPA). Y en el acumulado del año asciende a US$ 24.495 millones, muy superior a los de-sembolsos recibidos del FMI por US$ 14 mil millones.

En cuanto a la inversión extranjera directa (IED), en el noveno mes del año se registraron egresos netos por US$ 437 millones, cuando en el octavo mes hubo ingresos por US$ 182 millones. En el año el rojo asciende a US$ 1.627 millones. El presidente Javier Milei es el único que cuenta con un saldo negativo en el acumulado de los primeros 21 meses de gestión desde la presidencia de Néstor Kirchner.