Martín Redrado habló sobre la escasez de reservas que tiene el Banco Central (BCRA) y estimó que la economía argentina se acerca a un piso inflacionario de 6% mes a mes. También develó por qué no se sumó al equipo económico del titular de Hacienda, Sergio Massa.

"Tengo un enfoque distinto al que está llevando Massa en este momento. Estoy convencido de que acá más allá de la política económica, hay una crisis de confianza. Los argentinos no creen nada. Si no ponés leyes del Congreso es difícil", contó el economista este domingo 6 de noviembre sobre su negativa de sumarse al gabinete massista.

Redrado luego se refirió al problema de dólares del BCRA y los pagos que el país debe afrontar. “Tenes un Banco Central sin reservas, este es el principal problema del desierto que tiene que caminar la economía argentina en los próximos meses sobre todo hasta marzo. No hay ni para 3 semanas de importaciones y hacia adelante no hay mayor oferta de divisas, al contrario hay mayores pagos”, expresó el ex titular de la entidad.

Para Redrado, esta falta de divisas genera en el horizonte no sólo problemas para afrontar los pagos, sino también para cumplir con el pedido de importaciones. “Hablo de sequía en términos de que tenemos una cantidad de pagos donde no hay suficientes reservas. Hoy las reservas netas del BCRA son 4.000 millones de dólares, para ponerlo en perspectiva las importaciones de un mes en Argentina son 7.000 millones de dólares”, manifestó en el programa Opinión pública conducido por Romina Manguel en El Nueve.

Redrado habló de la inflación

“El principal problema que vemos es que no hay una lucha contra la inflación. Vamos caminando a un 6% mensual de piso que tiene el fenómeno en los próximos meses y no hay miras de que se recupere el salario real”, estimó el ex funcionario sobre la suba de precios que mes a mes desgrana el salario de los trabajadores.

Desde su perspectiva, el último trimestre el salario de los empleados registrados corrió por detrás de la inflación. “A vos te dicen que tu gremio aumenta 100% en adelante, pero estos aumentos son escalonados, viene un 27 en noviembre, después otro tanto en febrero, junio y la inflación le va ganando”, aseveró Redrado.

Con remembranzas al análisis sobre la multicausalidad de los problemas económicos nacionales y la aplicación de varias recetas que pregonaba el ex Ministro de Economía, Martín Guzmán, Redrado habló de atacar la inflación "por distintos andariveles".

"Primero con una ley que dé estabilidad macroeconómica, con una ley que marque cuánto va a crecer el gasto público en los próximos años, y además que los ministros sean responsables de cada 3 meses de dar cuenta de cuánto y cómo están gastando”, dijo.

Respecto a la cantidad de divisas para acceder a importaciones, sostuvo que hay "muchas restricciones" que no permiten completar procesos productivos. "Si restringís la cantidad de dólares para importar genera que algunas empresas dicen ‘si en 30 días no me entregan insumos voy a tener que empezar a suspender trabajadores’”, analizó.

