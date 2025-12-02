A pocos días del cierre del año, el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) vuelve al centro del debate económico. Se trata del ingreso base que debe percibir cualquier trabajador registrado y que funciona también como parámetro para múltiples prestaciones sociales, becas y subsidios. Su actualización, prevista por ley cada dos meses, quedó trabada durante más de seis meses y ahora el Gobierno deberá fijar el nuevo monto por decreto.

En noviembre, el salario mínimo fue de $322.200, pero no hubo acuerdo entre empresarios y sindicatos para definir el aumento correspondiente a diciembre. Ante esa falta de consenso, el Poder Ejecutivo anticipó que resolverá el nuevo valor en los próximos días, mientras crece la expectativa por su incidencia en los ingresos de millones de trabajadores formales y beneficiarios de ANSES.

Durante la reunión del Consejo del Salario del 26 de noviembre, la CGT planteó llevar el piso salarial a $512.000 para noviembre y establecer una pauta de incrementos que lo ubique en $553.000 en abril de 2026.

Por su parte, la CTA recordó que en abril las tres centrales habían consensuado un salario mínimo de $644.000, con una actualización gradual que debería llegar a $736.000 en noviembre para evitar un mayor retraso frente a la inflación. También reclamaron que el SMVM se acerque al valor de la Canasta Básica Total, hoy por encima de cualquier propuesta oficial.

Cómo impacta el SMVM en ANSES y en los programas sociales

El salario mínimo influye de manera directa en varios beneficios de ANSES, ya que muchos montos se calculan como un porcentaje del SMVM o lo utilizan como referencia para determinar topes de ingresos.

Para diciembre, ANSES aplicó un aumento del 2,34% por movilidad, lo que dejó los siguientes valores:

- Jubilación mínima: $340.879,59 + bono de $70.000 + aguinaldo = $581.319,38

- Jubilación máxima: $2.293.796,92 + aguinaldo = $3.440.695,38

- PUAM: $272.703,67 + bono de $70.000 + aguinaldo = $479.055,50

- AUH: $97.993,42

- AUH por discapacidad: $319.082,20

- Prestación por Desempleo: piso de $161.000 y tope de $322.000, según el porcentaje legal vinculado al salario mínimo.

El nuevo valor del SMVM podría modificar prestaciones como Potenciar Trabajo, el seguro de desempleo y los requisitos de ingreso para asignaciones familiares y becas educativas.

Cómo evolucionó el salario mínimo durante 2025

A lo largo del año, el SMVM tuvo actualizaciones parciales que quedaron por debajo de la inflación acumulada:

- Enero: $286.711

- Febrero: $292.446

- Marzo: $296.832

- Abril: $302.600

- Mayo: $308.200

- Junio: $313.400

- Julio: $317.800

- Agosto: $322.200

- Septiembre: $322.200

- Octubre: $322.200

- Noviembre: $322.200

Diciembre: se definirá por decreto

Con un año marcado por discusiones salariales y demoras institucionales, diciembre llega sin una cifra clara, pero con expectativas puestas en un anuncio que impactará en trabajadores, jubilados y beneficiarios de programas sociales.

