Se quedó varado en Tailandia por la pandemia y hoy tiene un exitoso emprendimiento gourmet

Gastón Flageat se recibió de la carrera de Ingeniería Industrial. Un viajero empedernido con un espíritu inquieto que lo llevó a recorrer varios lugares del mundo desde muy temprana edad. Como a muchas otras personas, la pandemia de coronavirus le cambió la vida, por suerte para para bien, ya que hoy cuenta su historia como un caso de éxito, de esos pocos que dejó la crisis sanitaria.

Antes de que estallara la pandemia, Gastón estaba recorriendo el Sudeste Asiático. La pandemia lo encontró en Tailandia, donde quedó varado y sin tener muy claro qué hacer. No obstante, fue su ímpetu y sus ganas de sortear el mal momento lo que lo llevaron a conocer a Mappy, su pareja, con quien encontró lo que es hoy su emprendimiento.

En diálogo con Perfil, Gastón contó cómo fue la experiencia hasta ahora, que regresó a la Argentina después de tres años en el país asiático. Esta vez llegó para ver a su familia, pero también para traer su emprendimiento gastronómico.

“Las cosas se fueron dando. La pandemia nos sorprendió a todos, así que estuvo muy bueno poder ver en la crisis una oportunidad”, comenzó diciendo Gastón. “Quedé varado porque no había posibilidades de volver a Malasia, que era donde había estado anteriormente y no había cómo llegar a China, que era a donde tenía planeado llegar. Encima, todavía no era el tiempo de volver porque mi pasaje estaba por fuera de fecha”.

Resulta que Gastón planeaba visitar China para asistir a una feria de negocios, pero quedó varado en Tailandia por el cierre de fronteras derivado del coronavirus. “Se empezó a cerrar todo y los argentinos eran los últimos que se podían devolver, así que me quedé en Pucket, en el sur de Tailandia y ahí estuve casi un mes hasta que cerraron también, ahí me fui al norte donde conocí a quien es mi novia”, relató a Perfil.

Mappy y Gastón se conocieron en el hotel donde estuvieron hospedados durante varios meses mientras se desarrollaba la pandemia. Allí formó un lindo grupo con el que comenzó a realizar varias actividades de bienestar. Una cosa llevó a la otra y terminó conociendo a la razón que le haría echar raíces en Tailandia.

Ya juntos, Gastón y Mappy estaban en la búsqueda de una alimentación más saludable. “Ahí me acordé de la receta del escabeche familiar y fue relindo porque fue estar mucho tiempo en el mercado experimentando cómo reacciona la gente ante un producto desconocido. Eso fue muy enriquecedor”, aseguró Gastón.

¿Cómo reaccionaron los tailandeses a los escabeches?

Nosotros entendimos que era un producto que había que darles a probar. La verdad que es un país con una cultura abierta al comer, entonces en ese sentido, la verdad, tuvimos una muy buena respuesta. Empezamos a llevar los escabeches a eventos, a mercados, después pudimos certificar la marca, así que llegamos a supermercados. Así nació "Presente Pickles".

Sobre el futuro del proyecto, Gastón aseguró que están pensando “muy bien” la expansión, pero aseguró: “Me gusta mucho representar al país, me gusta mostrar algo que te identifica, así que por ese lado estamos muy contentos”.

“Si bien estamos empezando, nuestro producto es novedoso en un mercado donde la gente busca sabores y experiencias gastronómicas nuevas”, agregó.

Gastón dejó en claro que desea regresar a Tailandia, pero no deja de extrañar a la Argentina, pues su familia, sus amigos, la mitad de su vida está acá. Sin embargo, allá encontró lo que había estado buscando: el amor. Además de abrir un local comercial en uno de los principales shoppings de Chiang Mai y distribuir sus escabeches de manera online.

Momentos difíciles

Gastón confiesa que no todo ha sido tan fácil como podría sonar en esta entrevista. “Cuándo los tiempos son complicados hay que aferrarse a uno. No ser tan duro con uno mismo y jamás olvidarse de todo lo que costó hacerlo. Hay que ser crítico, pero siempre estar dispuesto a aprender de todas las experiencias”, fue uno de los consejos que dejó Gastón a los emprendedores.

“Hay que tener la capacidad de reinventarse y aceptar que hay que hacerlo. También creo que se requiere de mucho optimismo, ya que vas cambiando en el medio los objetivos que te planteaste. Así que hay que saber ser autocrítico y modificar lo que hay que modificar”, agregó.

¿Siempre se te dio bien la gastronomía?

Estudié cocina profesional. Lo tengo como pasatiempo, pero se me da, cocino en vacaciones con mis amigos, cocino para 10 personas o 15. Así que sí, cuento con alguna organización y me doy maña en todo lo que haya que hacer.

¿Cuáles son los planes en el futuro cercano?

Ahora no está decidida la fecha, pero estamos lanzando acá en Argentina un primer lote de las berenjenas (en escabeche) y otras recetas. Así que estamos organizando eso para que salga lo mejor posible. Cuando cierre el viaje de acá, la idea es hacer una maestría allá para tener el conocimiento para desarrollar más productos. Digamos que el producto es rico y funciona, pero está bueno siempre poder hacerse más profesional en lo que uno hace.

También estamos en conversaciones con algunas marcas que nos ven como su aliado para poder desembarcar en el mercado del Sudeste asiático, lo cual es superinteresante, pero se requiere conocer muy bien la cultura para poder obtener los resultados esperados.

“Nosotros nos posicionamos como la mejor marca de escabeche en aceite de oliva y apuntamos a ser referentes en la región”.

Un consejo de emprendedor a emprendedor

"Aprovechen esa capacidad que tiene el argentino de resolver situaciones con lo que se tiene. Somos muy creativos. Tenemos que tratar de encontrar esas herramientas para mejorar lo que tenemos (nuestro proyecto)", explicó.

Yo creo que, si todos los argentinos tuviéramos una actitud de ir más al detalle, de mejorar siempre en cada momento y a cada día, aunque sea un poquito, mejorar todos los días y estar dispuesto y abierto siempre al cambio. Todos podríamos lograr lo que nos proponemos. Si hay algo que el COVID nos mostró, es que todo puede cambiar de un día para el otro.

