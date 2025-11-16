Sebastián Serrano: “El que compra bitcoin lo hace por ahorro”

El cofundador de la plataforma de compraventa cripto argentina Ripio analizó que “el que compra bitcoin lo hace principalmente como ahorro”. El titular de la compañía explicó por qué crearán una stablecoin que mantiene paridad 1 a 1 con el peso argentino.

En una rueda de prensa en la que participó PERFIL, detalló que “un usuario que compra bitcoin o altcoin lo hace como una forma de ahorro, para proteger su capital, porque cree que se va a apreciar en el futuro”. La compañía lleva ya una década de existencia y cuenta con presencia en ocho países, de donde analizan información.

“El usuario que está comprando cripto lo hace hoy principalmente como ahorro. Por eso no tiene una tendencia a gastar esos activos. Nosotros vemos que las únicas cosas para lo que está dispuesto a usar sus bitcoins es en comprarse una casa, un auto, cambiar el teléfono o hacer un viaje”, señaló. Por eso, planteó, particularmente en Argentina no se la utilizan criptoactivos para el consumo corriente.

“Tenemos acá una historia de ahorrar en dólares, aunque se desprecie. Entonces también el que está comprando criptodólares tampoco lo está haciendo como una herramienta con la cual después va a gastar”, sintetizó. Sin embargo, precisó que “lo que más se guarda es bitcoin. Nuestra plataforma es bastante bitcoiner”.

El mes pasado, la compañía anunció que lanzará una tokenización del peso argentino: una criptomoneda que represente a la moneda nacional. “Empezamos a notar que es necesario para poder desarrollar muchas otras cosas que esto exista como instrumento. Para poder hacer on-ramp y off-ramp (o sea, para poder entrar y salir de plataformas cripto)es mucho más natural para usar la moneda local que tener que cambiar hacia otra. Hoy si uno quiere colocar fondos en algunas billeteras está obligado a hacer una transacción y eso implica una comisión. Y en el proceso perdiste plata”, criticó Serrano.

“En cambio, sería una experiencia mucho más nativa que vos mantengas pesos y veas un token 1 a 1 con el peso. Esto al usuario le va a dar una experiencia más parecida a utilizar cualquier otra fintech”, propuso el presidente de Ripio.