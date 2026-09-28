Las tarifas de la luz se multiplicaron por cuatro para la industria y asfixian a las PyMEs

Las tarifas de electricidad se convirtieron en una nueva presión para las PyMEs industriales, que denuncian facturas que llegaron a multiplicarse por cuatro desde la entrada en vigencia del nuevo esquema de contratación de energía eléctrica y advierten que los mayores costos están generando endeudamiento y quiebras. El reclamo de Industriales PyMEs Argentinos (IPA) aparece, además, en un escenario en el que la falta de ventas afecta al 81% de las pequeñas y medianas industrias, se extienden los problemas en la cadena de pagos y distintos relevamientos muestran destrucción de empresas y retroceso del consumo.

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Desde el 1° de noviembre de 2025 comenzó a regir la Resolución 400/2025 de la Secretaría de Energía, que modificó las reglas del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y avanzó hacia un sistema en el que los grandes usuarios pueden contratar directamente energía y potencia. IPA cuestionó la forma en que se produjo la transición y sostuvo que numerosas empresas tuvieron que adaptarse a un mercado complejo sin contar con información suficiente.

La magnitud del problema aparece en los números relevados por la entidad industrial: de unas 6.000 empresas alcanzadas por el nuevo esquema, solamente alrededor de 800 concretaron contratos de abastecimiento. El impacto, sin embargo, no quedó limitado a las compañías que continuaron sin contratos, sino que también alcanzó a aquellas que acordaron condiciones directamente con sus proveedores.

Facturas hasta cuatro veces más altas y contratos bajo tensión

Entre las empresas que no contrataron energía, IPA detectó casos en los que las facturas eléctricas llegaron a multiplicarse por cuatro. Pero aquellas que sí firmaron acuerdos tampoco quedaron necesariamente protegidas frente al incremento de costos: la entidad aseguró que algunas comenzaron a recibir cargos que llevaron el precio final de la energía hasta valores cercanos al doble de lo originalmente pactado.

Esas diferencias abrieron controversias contractuales con los proveedores y sumaron presión financiera sobre compañías que ya enfrentaban problemas por el nivel de actividad. IPA sostuvo que el nuevo escenario está “produciendo quebrantos y endeudamiento por los aumentos recibidos” y reclamó la intervención de las autoridades nacionales para revisar los casos en los que existen fuertes diferencias entre los montos contratados y los finalmente facturados.

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“La electricidad es un derecho básico universal. Hoy las PyMEs sentimos que ese derecho no lo tenemos, aun pagando la energía”, cuestionó IPA. La entidad que preside Daniel Rosato, también denunció: “Hacemos contratos y terminamos pagando la energía hasta el doble de lo que pactamos. Alguien tiene que intervenir. No interviene nadie y consideramos que estamos siendo estafados”.

Las PyMEs enfrentan el aumento con menos ventas y problemas para cobrar

El impacto de las tarifas llega cuando las pequeñas y medianas empresas ya muestran dificultades por otros frentes. Según el último relevamiento del Observatorio PyME del 18 de agosto de 2026, la falta de ventas se consolidó como el principal obstáculo para las pequeñas y medianas industrias y alcanzó al 81% de las empresas consultadas.

A esa dificultad se sumó la tensión en la cadena de pagos: el 62% de las PyMEs sufrió una extensión en los plazos de cobro a sus clientes, mientras que el 24% incurrió en mora en sus propios vencimientos, principalmente en el pago de impuestos y proveedores. Ese último porcentaje se duplicó en apenas un año, según el relevamiento.

En ese escenario, IPA cuestionó que las empresas deban asumir además la complejidad del nuevo sistema eléctrico. “Estamos obligando a una PyME a convertirse de un día para otro en especialista en contratación energética, cuando debería estar pensando en cómo producir, vender y atravesar la crisis de consumo”, planteó la entidad.

El consumo tampoco da alivio y las ventas PyME volvieron a caer

Las dificultades del entramado PyME también aparecen del lado del consumo. De acuerdo con la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas minoristas PyME descendieron 0,2% interanual en términos reales durante agosto y retrocedieron 2,7% frente al mes anterior. Con ese resultado, acumularon una caída de 2,4% en los primeros ocho meses del año.

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CAME vinculó la dinámica negativa, entre otros factores, con la reducción del poder adquisitivo provocada por los incrementos en las tarifas de los servicios y el endeudamiento familiar. Además, señaló que la pérdida de tracción de los ingresos disponibles acentuó la cautela de los consumidores y concentró las operaciones comerciales en los gastos considerados indispensables.

El deterioro también apareció en la percepción de los empresarios: 46,5% de los comerciantes relevados dijo que las condiciones de su negocio empeoraron frente al mismo período del año anterior y apenas 6,1% informó una mejora. A la vez, el 57,9% consideró que no era un momento adecuado para realizar inversiones en su empresa.

Destrucción de empresas y un reclamo por el esquema eléctrico

El Instituto Argentina Grande (IAG) agregó otra señal de alerta sobre el entramado empresarial: informó que durante junio de 2026 se destruyeron otras 709 PyMEs y calculó una pérdida de 31.342 empresas desde el comienzo de la gestión de Javier Milei, equivalente a una reducción del 6,1%. Según sus cálculos, el ritmo representa 33,2 empresas menos por día.

Para IPA, el aumento de los costos eléctricos se incorpora así a un escenario en el que las compañías deben sostener producción y empleo mientras enfrentan menores ventas, dificultades de cobro y mayores obligaciones financieras. La entidad cuestionó especialmente que la transformación del mercado eléctrico, que debía realizarse mediante una transición gradual, ordenada y previsible, no haya tenido —según su evaluación— esas características para las empresas alcanzadas.

“No estamos cuestionando la necesidad de discutir cómo funciona el mercado eléctrico. Lo que no puede hacerse es cambiar de manera profunda las reglas del abastecimiento energético sin garantizar información, planificación y herramientas para que las PyMEs puedan adaptarse. El costo de una transición mal implementada no puede terminar cayendo sobre la producción”, sostuvo IPA.

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Con facturas que en algunos casos se multiplicaron por cuatro, contratos cuyo costo final habría llegado hasta el doble de lo pactado y un entramado PyME atravesado por la caída de las ventas y las dificultades financieras, IPA reclamó una convocatoria urgente de las autoridades para revisar el funcionamiento del nuevo esquema. “Sin información, sin planificación y sin una política energética de largo plazo que dé previsibilidad, el nuevo modelo no está resolviendo un problema: está agregando otro. Y está empujando a muchas PyMEs al abismo”, concluyó la entidad.