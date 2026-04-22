El Gobierno avanzó con una nueva operación de renovación de deuda del Tesoro en el mercado local, en la que adjudicó u$s1.637 millones en un bono dólar linked tras recibir 162 ofertas. La licitación, realizada este martes 21 de abril, implicó una aceptación del 60,49% sobre el total del valor nominal en circulación de la LELINK D30A6, consolidando una estrategia de financiamiento basada en la conversión de pasivos y la extensión de plazos.

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De acuerdo con la información oficial, el total adjudicado representa ese mismo 60,49% del valor nominal original (VNO) en circulación del instrumento utilizado como base para la operación. Esto refleja el nivel de adhesión alcanzado en la licitación con suscripción en especie.

Resultado de la licitación y características del bono

La operación se estructuró a través de la reapertura del Bono del Tesoro Nacional vinculado al dólar estadounidense cero cupón con vencimiento el 30 de junio de 2026 (TZV26). En este marco, se adjudicaron u$s1.637 millones sobre un total ofertado de u$s1.702 millones.

Según el detalle oficial, el precio de corte se ubicó en u$s992,50 por cada valor nominal de u$s1.000, mientras que el monto a ser rescatado de la LELINK D30A6 asciende a u$s1.626 millones.

Este tipo de licitaciones con suscripción en especie permite a los tenedores de deuda canjear títulos existentes por nuevos instrumentos, en este caso migrando desde una letra vinculada al dólar hacia un bono con vencimiento en 2026.

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Condiciones operativas y plazos de liquidación

En cuanto a la operatoria, se informó que los participantes cuyas ofertas fueron aceptadas deberán completar la transferencia de los títulos elegibles antes de las 17:00 hs del jueves 23 de abril de 2026.

Para ello, deberán realizar “una única transferencia del título elegible desde su cuenta en la Central de Registro y Liquidación (CRyL) del Banco Central (BCRA) a la cuenta de la Secretaría de Finanzas 99990-01”, según se detalló en el comunicado oficial de la Secretaría de Finanzas.

Asimismo, se indicó que aquellos tenedores que mantengan sus títulos en Caja de Valores deberán gestionar previamente su traslado hacia la CRyL para cumplir con los plazos establecidos.

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Por último, la Secretaría de Finanzas completó una nueva operación de renovación de deuda que combinó canje de instrumentos, participación del mercado y condiciones específicas de liquidación.

GZ / lr