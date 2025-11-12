Tres de cada diez hogares con niños no pueden cubrir sus gastos según Unicef

El 31% de los hogares argentinos con niños y adolescentes no logra cubrir sus gastos corrientes con los ingresos mensuales, según los resultados de la 9ª Encuesta Rápida de Unicef Argentina correspondientes al primer semestre de 2025.

El dato refleja una mejora significativa respecto al mismo período de 2024, cuando la cifra alcanzaba el 48%. El alivio se percibe con mayor fuerza en los sectores más vulnerables, donde los ingresos muestran una recuperación moderada tras años de deterioro.

La mejora se da en un contexto en el que la pobreza infantil continua se ubicó en 46,1%, que marcó una caída de 21 puntos porcentuales en comparación con el primer semestre de 2024, según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH-INDEC). La pobreza extrema, por su parte, descendió al 10,2%, una reducción de 17 puntos.

“Los resultados de esta nueva ola ponen de manifiesto frágiles avances a partir de la reducción de la pobreza, pero también desafíos que deben abordarse con prioridad en la agenda pública para consolidar y acelerar esa tendencia”, señaló el representante de Unicef en Argentina, Rafael Ramírez Mesec.

Más endeudamiento

El informe advierte, sin embargo, que el endeudamiento de los hogares creció ocho puntos en el último año, alcanzando al 31% de las familias (por créditos bancarios, tarjetas, prestamistas o ANSES). Si se incluyen los préstamos por billeteras virtuales, aplicaciones o vías informales, el porcentaje sube al 45%.

El aumento de las deudas se concentra especialmente en los sectores medios, donde cuatro de cada diez hogares dejaron de pagar algún servicio y un 16% enfrenta dificultades para abonar las tarjetas de crédito. Además, uno de cada diez hogares tuvo que darse de baja de la cobertura médica prepaga o cambiar de escuela a sus hijos por motivos económicos.

“El desafío, en un marco de consolidación fiscal, radica en sostener los esfuerzos de protección social que permitieron esta mejora”, afirmó Sebastián Waisgrais, especialista en Inclusión Social y Monitoreo de UNICEF Argentina. Según explicó, los avances recientes se vinculan con la desaceleración inflacionaria y con políticas como la Asignación Universal por Hijo y la Prestación Alimentar.

La encuesta muestra un panorama algo más alentador en la capacidad de los hogares para afrontar gastos vinculados a la infancia. Aumentó la posibilidad de comprar útiles, ropa y costear actividades recreativas, mientras que los hogares que deben restringir comidas por falta de dinero bajaron del 52% al 30%.

También mejoró el acceso a servicios básicos: la proporción de familias que no pueden asistir al médico o al dentista por falta de recursos se redujo en ocho puntos.

Preocupación por el incumplimiento de cuotas y el bienestar adolescente

El estudio advierte que el incumplimiento de la cuota alimentaria continúa afectando al 52% de las madres que deberían recibirla, sin variaciones significativas en los últimos años. UNICEF alerta que este incumplimiento impacta directamente en el bienestar y desarrollo de los niños y niñas.

En el plano del bienestar adolescente, la encuesta registra un aumento preocupante del bullying escolar, que pasó del 25% al 41%, afectando a casi un millón de chicos. Además, por primera vez se indagó sobre las apuestas en línea: cuatro de cada diez adolescentes apostaron dinero en el último mes.

LM / EM