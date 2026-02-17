Turismo en Carnaval 2026: CAME destacó un récord de 3 millones de viajeros y gastos por $1 billón

El primer fin de semana largo del 2026 dejó resultados récord para el turismo en la Argentina, con 3 millones de viajeros y un gasto superior a $1 billón, según el relevamiento difundido por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). El movimiento se dio en todo el país, entre el viernes y el lunes, y superó ampliamente los niveles del mismo período de Carnaval de 2025.

De acuerdo con el informe, la cantidad de turistas creció un 7,2% interanual y el impacto económico directo alcanzó los $1.007.793 millones, destinados principalmente a alojamiento, gastronomía, transporte, recreación y compras. El dato confirmó al Carnaval como uno de los fines de semana largos más relevantes del calendario turístico.

Fuente: CAME

El relevamiento destacó que el crecimiento se produjo pese a un contexto de ingresos ajustados en los hogares y a condiciones climáticas inestables, típicas de febrero, que no lograron desalentar las decisiones de viaje ni la participación en eventos y festejos populares.

En términos reales, el gasto directo total aumentó un 6% frente al Carnaval del año pasado, mientras que el gasto diario promedio por turista fue de $111.605, lo que implicó una baja del 7,7% a precios constantes. Aun así, el mayor volumen de viajeros sostuvo un fuerte impacto económico.

Más turistas, mayor estadía y destinos elegidos

Una de las variables que mostró una mejora fue la estadía promedio, que se ubicó en tres días, frente a los 2,8 días registrados en 2025. Según CAME, este comportamiento estuvo asociado a promociones en hotelería y transporte, que influyeron en la planificación de escapadas más largas.

En la misiva, la Confederación subrayó que los números de 2026 marcaron un récord histórico en cantidad de turistas, superando la mejor marca previa de 2023, cuando habían viajado 2.925.000 personas. El dato cobra relevancia en un escenario económico restrictivo, que refuerza el valor del turismo interno.

Fuente: CAME

Los destinos más elegidos fueron aquellos con tradición de Carnaval, especialmente en Entre Ríos, Corrientes, Tucumán, Salta y Jujuy, con estilos de celebración diferenciados entre el litoral y el norte argentino. También se destacó el movimiento en la costa atlántica, el interior bonaerense, Mendoza y el sur del país.

El fin de semana largo también mostró un fuerte impulso en el transporte aéreo. Entre Aerolíneas Argentinas y JetSmart se trasladaron 313.000 pasajeros en todo el país, reflejando la magnitud del desplazamiento turístico interno y regional. Solo la línea aérea de bandera movilizó a más de 220.000 personas en cuatro días, con el viernes como jornada de mayor demanda.

El movimiento regional acompañó la tendencia positiva. Buquebus informó un crecimiento interanual del 27% en los viajes desde Uruguay hacia la Argentina, un dato que confirmó la recuperación del turismo de cercanía y el atractivo sostenido de los destinos argentinos durante el feriado de Carnaval.

En paralelo, el flujo terrestre fue intenso, especialmente hacia la Costa Atlántica. Se registraron picos de hasta 2.000 vehículos por hora en los principales corredores viales, con fuerte congestión rumbo a Mar del Plata y otras localidades balnearias. Para ordenar el tránsito, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) dispuso restricciones a la circulación de camiones de más de 3.500 kilos en rutas nacionales y accesos estratégicos.

