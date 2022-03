Un informe privado asegura que el gobierno tiene un "diagnóstico errado" para abordar la inflación

El director del Centro de Estudios de la Nueva Economía (CENE) de la Universidad de Belgrano, Víctor Becker, analizó el discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación por parte del presidente Alberto Fernández y concluyó que, el Ejecutivo tiene un “diagnóstico errado” al abordar la inflación.

Según el documento, el mandatario “admitió que la inflación es el gran problema que tienen los argentinos y las argentinas en este momento”, reconociendo el carácter multicausal del problema, pero luego pareció adherir a la explicación monocausal preferida por algunos sectores del oficialismo.

Alberto Fernández suspendió, sin fecha, su viaje a Abu Dabi, Dubai y Arabia Saudita

Dicha ilustración sostiene que la inflación sólo la generan los formadores de precios monopólicos y es allí, según el informe del CENE, donde Fernández incurre en un error conceptual al confundir “precios altos con alza de precios”, explica Becker.

“La concentración de la oferta puede explicar precios elevados, pero no precios en alza continua. No se entiende por qué el monopolista no utilizaría su poder de mercado para fijar de una vez el mayor precio posible y no en cuotas, como parece sostener la teoría comentada”, destacó el economista.

La inflación en 2021 fue del 50,9%

“Tampoco se entiende, si la causa fuera la concentración económica, por qué en 2004 la inflación fue apenas de un 4,4%”, agregó el experto de la Universidad de Belgrano, quien se cuestiona: “¿Aumentó la concentración en los años posteriores? ¿O por qué países como Brasil, Uruguay o Chile, con niveles de concentración iguales o mayores que el de Argentina, tienen tasas de inflación notoriamente inferiores?”.

Becker se muestra de acuerdo con Alberto Fernández en que la inflación es multicausal. Sin embargo, disiente en la fórmula que emplea el Ejecutivo para medirla. “La inflación no tiene una sola causa y peor aún es atribuirla a una falsa causa”.

Para el docente de la Universidad de Belgrano el éxito de cualquier estrategia antiinflacionaria deberá tener un enfoque integral que sea capaz de atacar al conjunto de los factores inflacionarios. “La clave reside en atacar este flagelo con un conjunto coordinado de medidas monetarias, fiscales y cambiarias, y contar con la voluntad política de llevarlo a cabo”.

Cabe recordar que el gobierno acordó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) bajar la inflación al 38%/48% al término del año en curso. Sin dudas, un desafío complejo, ya que las consultoras privadas informaron al Banco Central que estiman que este año terminará con una inflación del 55%.

SE / LR