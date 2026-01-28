YPF, Puma, Shell, Axion: el precio de la nafta en Ciudad de Buenos Aires hoy, miércoles 28 de enero de 2026

El Gobierno Nacional dispuso una actualización parcial de los impuestos que gravan los combustibles, lo que desencadenó un nuevo incremento en los precios de la nafta y el gasoil en los surtidores de la ciudad de Buenos Aires y, en cada una de las provincias de nuestro país, que comenzó a regir a partir del 1° de enero de 2026. Conocé cuál es el valor de cada tipo de nafta, este miércoles 28 de enero, en las sucursales de YPF, Shell, Puma y Axion Energy.
¿Cuánto sale la nafta en la Ciudad de Buenos Aires?
El cuadro tarifario de YPF en la Ciudad de Buenos Aires indica que la Nafta Súper, Infinia, Diesel 500 e Infinia Diesel se ubican en los siguientes valores:
Nafta Súper: $1.357 por litro
Infinia (Premium): $1.606 por litro
GNC: $579,90 por metro cúbico
Infinia Diesel: $1.328 por litro
Diesel 500: $1.538 por litro
Precios de combustible de Shell
Nafta Súper: $1.682 por litro
V-Power Nafta: $1.965 por litro
GNC: $499,90 por metro cúbico
Evolux Diesel: $1.688 por litro
V-Power Diesel: $1.949 por litro
Precios de combustible de Axion Energy
Axion Súper: $1.649 por litro
Quantium: $1.929 por litro
GNC: $569 por metro cúbico
Axion Diesel X10: $1.757 por litro
Quantium Diesel X10: $1.959 por litro
Precios de combustible de Puma
Nafta Súper: $1.629 por litro
Max Premium: $1.897 por litro
GNC: $497 por metro cúbico
Puma Diesel: $1.683 por litro
Ion Puma Diesel: $1.901 por litro
El Poder Ejecutivo nacional decidió postergar el resto del ajuste pendiente hasta febrero de 2026, con el objetivo de evitar un mayor impacto en la inflación y estimular el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible, según los considerandos del decreto oficial.
