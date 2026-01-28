YPF, Puma, Shell, Axion: el precio de la nafta en Ciudad de Buenos Aires hoy, miércoles 28 de enero de 2026

El Gobierno Nacional dispuso una actualización parcial de los impuestos que gravan los combustibles, lo que desencadenó un nuevo incremento en los precios de la nafta y el gasoil en los surtidores de la ciudad de Buenos Aires y, en cada una de las provincias de nuestro país, que comenzó a regir a partir del 1° de enero de 2026. Conocé cuál es el valor de cada tipo de nafta, este miércoles 28 de enero, en las sucursales de YPF, Shell, Puma y Axion Energy.

¿Cuánto sale la nafta en la Ciudad de Buenos Aires?

El cuadro tarifario de YPF en la Ciudad de Buenos Aires indica que la Nafta Súper, Infinia, Diesel 500 e Infinia Diesel se ubican en los siguientes valores:

Nafta Súper: $1.357 por litro

Infinia (Premium): $1.606 por litro

GNC: $579,90 por metro cúbico

Infinia Diesel: $1.328 por litro

Diesel 500: $1.538 por litro

Causa YPF: el Gobierno se negó a brindar información sobre la ubicación y el uso del oro nacional

Precio de la nafta en la surtidores de CABA, este miércoles 28 de enero

Precios de combustible de Shell

Nafta Súper: $1.682 por litro

V-Power Nafta: $1.965 por litro

GNC: $499,90 por metro cúbico

Evolux Diesel: $1.688 por litro

V-Power Diesel: $1.949 por litro

Descuentos de hasta el 30% en combustibles: cómo acceder a los beneficios en enero del 2026”

Precios de combustible de Axion Energy

Axion Súper: $1.649 por litro

Quantium: $1.929 por litro

GNC: $569 por metro cúbico

Axion Diesel X10: $1.757 por litro

Quantium Diesel X10: $1.959 por litro

Surtidores en CABA, este miércoles 28 de enero

Precios de combustible de Puma

Nafta Súper: $1.629 por litro

Max Premium: $1.897 por litro

GNC: $497 por metro cúbico

Puma Diesel: $1.683 por litro

Ion Puma Diesel: $1.901 por litro

Vacaciones 2026: cómo calcular el gasto de combustible en un viaje en auto y claves para ahorrar nafta este verano

El Poder Ejecutivo nacional decidió postergar el resto del ajuste pendiente hasta febrero de 2026, con el objetivo de evitar un mayor impacto en la inflación y estimular el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible, según los considerandos del decreto oficial.

PM