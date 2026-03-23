Las principales petroleras que operan en la Ciudad de Buenos Aires actualizaron sus pizarras y este lunes 23 marzo los precios de la nafta y el gasoil muestran variaciones en línea con el escenario internacional. Las estaciones de servicio de YPF, Puma Energy, Shell y Axion Energy exhiben valores diferenciados según el tipo de combustible y la zona, aunque con referencias similares en los corredores más transitados de la Capital.

Con el precio del petróleo en más de 100 dólares, todas las empresas aumentaron los precios de la nafta. En YPF el litro de la nafta súper se vende a 1.830 pesos; la premium a 2.015; el gasoil común a 1.930 y el premium a 2.100 pesos. Mientras en Axion y Shell la suba fue un poco mayor. En la primera la Super tocó los 1.870 pesos y la premium los 2.069 pesos. En tanto que, en Shell la nafta Súper se ubica en 1.891 pesos y la premium en 2.081.

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En la Ciudad de Buenos Aires, donde el parque automotor supera el millón de vehículos, el precio del combustible es un indicador sensible tanto para los conductores particulares como para el transporte y los servicios de logística. Por eso, cada modificación en las pizarras impacta no solo en el bolsillo de los usuarios, sino también en la estructura de costos de múltiples actividades económicas.

YPF, Puma, Shell, Axion: el precio de la nafta en la Ciudad de Buenos Aires

¿Cuánto sale la nafta en la Ciudad de Buenos Aires este lunes 23 marzo ?

El cuadro tarifario de YPF en la Ciudad de Buenos Aires indica que la Nafta Súper, Infinia, Diesel 500 e Infinia Diesel se ubican en los siguientes valores:

Precios de las naftas de YPF en CABA

Nafta Súper: $1.857 por litro

Infinia (Premium): $2.011 por litro

GNC: $550 por metro cúbico

Infinia Diesel: $1.891 por litro

Diesel 500: $2.098 por litro

Precio de la nafta en la surtidores de Shell en CABA

Nafta Súper: $1.952 por litro

V-Power Nafta: $2.170 por litro

GNC: $519,90 por metro cúbico

Evolux Diesel: $1.999 por litro

V-Power Diesel: $2.239 por litro

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Precios de la naftas de Axion Energy en CABA

Axion Súper: $1.959 por litro

Quantium: $2.139 por litro

GNC: $685 por metro cúbico

Axion Diesel X10: $1.999 por litro

Quantium Diesel X10: $2.199 por litro

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Precios de las naftas de Puma en CABA

Nafta Súper: $1.801 por litro

Max Premium: $2.065 por litro

GNC: $599 por metro cúbico

Puma Diesel: $1.881 por litro

Ion Puma Diesel: $2.106 por litro

PM/ff