Las principales petroleras que operan en la Ciudad de Buenos Aires actualizaron sus pizarras y este miércoles 25 marzo los precios de la nafta y el gasoil muestran variaciones en línea con el escenario internacional. Las estaciones de servicio de YPF, Puma Energy, Shell y Axion Energy exhiben valores diferenciados según el tipo de combustible y la zona, aunque con referencias similares en los corredores más transitados de la Capital.

En la Ciudad de Buenos Aires, donde el parque automotor supera el millón de vehículos, el precio del combustible es un indicador sensible tanto para los conductores particulares como para el transporte y los servicios de logística. Por eso, cada modificación en las pizarras impacta no solo en el bolsillo de los usuarios, sino también en la estructura de costos de múltiples actividades económicas.

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La suba se inscribe en un escenario económico marcado por la inflación persistente en Argentina y la actualización periódica de impuestos a los combustibles líquidos. El Gobierno viene aplicando incrementos escalonados en los tributos que gravan la nafta y el gasoil, lo que repercute directamente en los precios finales.

A esto se suma la variación del tipo de cambio oficial, un factor clave en la estructura de costos del sector energético.

¿Cuánto sale la nafta en la Ciudad de Buenos Aires este miércoles 25 marzo ?

El cuadro tarifario de YPF en la Ciudad de Buenos Aires indica que la Nafta Súper, Infinia, Diesel 500 e Infinia Diesel se ubican en los siguientes valores:

Precios de las naftas de YPF en CABA

Nafta Súper: $1.912 por litro

Infinia (Premium): $2.090 por litro

GNC: $550 por metro cúbico

Infinia Diesel: $1.960 por litro

Diesel 500: $2.162 por litro

Precio de la nafta en la Ciudad de Buenos Aires hoy, miércoles 25 de marzo

Precio de la nafta en la surtidores de Shell en CABA

Nafta Súper: $1.999 por litro

V-Power Nafta: $2.274 por litro

GNC: $519,90 por metro cúbico

Evolux Diesel: $2.039 por litro

V-Power Diesel: $2.317 por litro

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Precios de la naftas de Axion Energy en CABA

Axion Súper: $1.968 por litro

Quantium: $2.170 por litro

GNC: $685 por metro cúbico

Axion Diesel X10: $2.039 por litro

Quantium Diesel X10: $2.221 por litro

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Precios de las naftas de Puma en CABA

Nafta Súper: $1.801 por litro

Max Premium: $2.065 por litro

GNC: $599 por metro cúbico

Puma Diesel: $1.881 por litro

Ion Puma Diesel: $2.106 por litro

PM