Beca Cabezas: estudiá Periodismo y Comunicación sin costo en la USBA

La Universidad del Sur de Buenos Aires (USBA) anunció una nueva convocatoria para participar del concurso por la Beca Cabezas, una distinción que brinda la posibilidad de cursar sin costo la Licenciatura en Periodismo y Comunicación.

Esta beca está destinada a estudiantes que deseen formarse en el campo de la comunicación dentro de un entorno profesional vinculado al trabajo periodístico. La carrera tiene una duración de cuatro años y combina clases presenciales y virtuales, con un enfoque que integra formación académica y experiencia práctica.

Además, el plan de estudios contempla un título intermedio de Técnico Superior Universitario en Comunicación, que se obtiene al completar los primeros dos años de cursada.

La Universidad del Sur de Buenos Aires funciona en el edificio del Grupo Perfil, ubicado en la calle California 2731, en el barrio porteño de Barracas. Las aulas se encuentran dentro de la gran redacción multimedia de Editorial Perfil, donde semana a semana se producen distintos medios del grupo.

En ese mismo espacio se editan publicaciones como el Diario Perfil, las revistas Noticias, Caras y Fortuna, y también funcionan los estudios de Net TV, Canal E, Caras TV y Radio Perfil, entre otros proyectos periodísticos. Este entorno permite que los estudiantes aprendan comunicación dentro de un ambiente profesional activo, considerado la mayor redacción integrada de América del Sur.

Inscripciones abiertas para el ciclo lectivo 2026

El Comité Editorial del Grupo Perfil junto con la Dirección de la Universidad será el encargado de evaluar las postulaciones y seleccionar a la persona que obtendrá la beca.

Para participar del concurso es requisito haber finalizado los estudios secundarios.

Quienes deseen postularse deberán enviar antes del 31 de marzo la siguiente documentación:

Currículum Vitae actualizado

Carta de presentación personal, en la que expliquen por qué desean obtener la beca y cuáles son sus objetivos académicos y profesionales

El material debe enviarse por correo electrónico a [email protected], indicando en el asunto “Beca Cabezas”.

La Beca Cabezas permite estudiar sin costo la Licenciatura en Periodismo y Comunicación

Entendiendo la libertad de expresión como uno de los valores fundamentales del periodismo, La Beca Cabezas recibe su nombre en memoria del fotoperiodista Jose Luis Cabezas, quien fue asesinado por retratar la corrupción en la Argentina de los noventa.

Es importante destacar que todos los docentes de la Carrera de Comunicación de la USBA son profesionales en actividad. La Licenciatura en Comunicación apunta a buscar un equilibrio entre el oficio y el ámbito académico.

Aprendé Comunicación en un medio de comunicación.