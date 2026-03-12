Comunicación Institucional en la USBA: estudiá en la redacción multimedia de Perfil

Si te interesa formarte en el campo de la comunicación organizacional y estratégica, la Licenciatura en Comunicación Institucional de la Universidad del Sur de Buenos Aires (USBA) es una propuesta académica que combina formación universitaria con experiencia profesional en un entorno mediático real.
La USBA, universidad creada por Editorial Perfil, es un proyecto educativo innovador en la Argentina que propone formar profesionales de la comunicación dentro de una redacción multimedia en funcionamiento. De esta manera, los estudiantes pueden aprender junto a periodistas y profesionales que se desempeñan activamente en los medios.
Las prácticas y experiencias formativas se desarrollan en un ecosistema mediático integrado por distintos medios del grupo, entre ellos Perfil.com, Revista Caras, Revista Noticias, Net TV, Canal E y Radio Perfil, entre otros espacios de producción periodística. Este contexto permite que los estudiantes conozcan de cerca las dinámicas reales del trabajo comunicacional.
La Licenciatura en Comunicación Institucional tiene una duración de cuatro años y otorga además un título intermedio de Técnico Superior en Comunicación Institucional. A lo largo de la carrera, los estudiantes adquieren herramientas teóricas y prácticas para desarrollarse profesionalmente en distintos ámbitos de la comunicación.
Quienes egresen estarán capacitados para:
-
Desempeñarse en medios periodísticos gráficos, audiovisuales y digitales.
-
Realizar tareas de producción y conducción periodística.
-
Planificar estrategias de diagramación, programación y análisis comunicacional.
-
Crear, analizar y evaluar mensajes periodísticos y organizacionales.
-
Autogestionar proyectos profesionales vinculados a la comunicación y el periodismo.
-
Realizar consultorías en distintas especialidades comunicacionales.
-
Diseñar campañas de prensa y estrategias de difusión institucional.
-
Realizar monitoreo y seguimiento mediático.
-
Desarrollar tareas de docencia e investigación en comunicación.
-
Asesorar en áreas de comunicación institucional y relaciones públicas en organizaciones públicas y privadas.
Programa de cursada
Primer año
-
Comunicación, Ciencia, Tecnología y Sociedad del Conocimiento
-
Psicología
-
Escritura y teoría de los géneros narrativos
-
Productos Periodísticos Plataformas de Comunicación
-
Teoría de la Comunicación y de la Comunicación Institucional
-
Edición y Escritura del Producto Periodístico
-
Taller integrador I
-
Oratoria y Comunicación Personal
-
Optativa I
Segundo año
-
Optativa II
-
Comunicación, Sociología e Historia
-
Legislación y Deontología Profesional
-
Metodología de la Investigación de las Ciencias Sociales
-
Fundamentos de la Práctica Periodística y de la Comunicación Social
-
Planificación de la Comunicación Corporativa
-
Teoría del Estado
-
Marketing
-
Cibercultura y Teoría Audiovisual
-
Taller Integrador II
Tercer año
-
Optativa III
-
Responsabilidad Social Empresaria
-
Teoría de empresas de la comunicación
-
Comunicación Corporativa – Prensa
-
Gestión de la comunicación interna de las organizaciones
-
Semiología
-
Tecnologías y nuevos formatos periodísticos y comunicativos
-
Taller integrador III
-
Públicos Internos
-
Teoría del Discurso
Cuarto año
-
Optativa IV
-
Taller de Comunicación Radial
-
Comunicaciones Integradas de Marketing
-
Taller de Comunicación Audiovisual
-
Formulación, producción y evaluación de proyectos de Comunicación Institucional
-
Medios y mercado de las comunicaciones
-
Gestión y Planeamiento Estratégico de la Comunicación Institucional
-
Taller Integrador Final
Inscripción abierta para el ciclo lectivo 2026
Las inscripciones para comenzar la carrera en marzo de 2026 ya se encuentran abiertas. Para iniciar el proceso solo es necesario haber finalizado el nivel secundario.
Quienes deseen obtener más información o iniciar la inscripción pueden comunicarse con la universidad para recibir asesoramiento durante todo el proceso.
Contacto:
[email protected]
Las vacantes son limitadas, por lo que desde la universidad recomiendan asegurar el lugar con anticipación.