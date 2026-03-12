Comunicación Institucional en la USBA: estudiá en la redacción multimedia de Perfil

Si te interesa formarte en el campo de la comunicación organizacional y estratégica, la Licenciatura en Comunicación Institucional de la Universidad del Sur de Buenos Aires (USBA) es una propuesta académica que combina formación universitaria con experiencia profesional en un entorno mediático real.

La USBA, universidad creada por Editorial Perfil, es un proyecto educativo innovador en la Argentina que propone formar profesionales de la comunicación dentro de una redacción multimedia en funcionamiento. De esta manera, los estudiantes pueden aprender junto a periodistas y profesionales que se desempeñan activamente en los medios.

Las prácticas y experiencias formativas se desarrollan en un ecosistema mediático integrado por distintos medios del grupo, entre ellos Perfil.com, Revista Caras, Revista Noticias, Net TV, Canal E y Radio Perfil, entre otros espacios de producción periodística. Este contexto permite que los estudiantes conozcan de cerca las dinámicas reales del trabajo comunicacional.

La Licenciatura en Comunicación Institucional tiene una duración de cuatro años y otorga además un título intermedio de Técnico Superior en Comunicación Institucional. A lo largo de la carrera, los estudiantes adquieren herramientas teóricas y prácticas para desarrollarse profesionalmente en distintos ámbitos de la comunicación.

Quienes egresen estarán capacitados para:

Desempeñarse en medios periodísticos gráficos, audiovisuales y digitales.

Realizar tareas de producción y conducción periodística.

Planificar estrategias de diagramación, programación y análisis comunicacional.

Crear, analizar y evaluar mensajes periodísticos y organizacionales.

Autogestionar proyectos profesionales vinculados a la comunicación y el periodismo.

Realizar consultorías en distintas especialidades comunicacionales.

Diseñar campañas de prensa y estrategias de difusión institucional.

Realizar monitoreo y seguimiento mediático.

Desarrollar tareas de docencia e investigación en comunicación.

Asesorar en áreas de comunicación institucional y relaciones públicas en organizaciones públicas y privadas.

Programa de cursada

Primer año

Comunicación, Ciencia, Tecnología y Sociedad del Conocimiento

Psicología

Escritura y teoría de los géneros narrativos

Productos Periodísticos Plataformas de Comunicación

Teoría de la Comunicación y de la Comunicación Institucional

Edición y Escritura del Producto Periodístico

Taller integrador I

Oratoria y Comunicación Personal

Optativa I

Segundo año

Optativa II

Comunicación, Sociología e Historia

Legislación y Deontología Profesional

Metodología de la Investigación de las Ciencias Sociales

Fundamentos de la Práctica Periodística y de la Comunicación Social

Planificación de la Comunicación Corporativa

Teoría del Estado

Marketing

Cibercultura y Teoría Audiovisual

Taller Integrador II

Tercer año

Optativa III

Responsabilidad Social Empresaria

Teoría de empresas de la comunicación

Comunicación Corporativa – Prensa

Gestión de la comunicación interna de las organizaciones

Semiología

Tecnologías y nuevos formatos periodísticos y comunicativos

Taller integrador III

Públicos Internos

Teoría del Discurso

Cuarto año

Optativa IV

Taller de Comunicación Radial

Comunicaciones Integradas de Marketing

Taller de Comunicación Audiovisual

Formulación, producción y evaluación de proyectos de Comunicación Institucional

Medios y mercado de las comunicaciones

Gestión y Planeamiento Estratégico de la Comunicación Institucional

Taller Integrador Final

Inscripción abierta para el ciclo lectivo 2026

Las inscripciones para comenzar la carrera en marzo de 2026 ya se encuentran abiertas. Para iniciar el proceso solo es necesario haber finalizado el nivel secundario.

Quienes deseen obtener más información o iniciar la inscripción pueden comunicarse con la universidad para recibir asesoramiento durante todo el proceso.

Contacto:

[email protected]

Las vacantes son limitadas, por lo que desde la universidad recomiendan asegurar el lugar con anticipación.