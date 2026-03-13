Beca Cabezas: la USBA abre la convocatoria para estudiar Periodismo y Comunicación sin costo

La Universidad del Sur de Buenos Aires (USBA) abrió una nueva convocatoria para participar del concurso por la Beca Cabezas, una distinción que brinda la posibilidad de estudiar la Licenciatura en Periodismo y Comunicación sin costo.

La beca está dirigida a quienes deseen formarse en el campo de la comunicación y el periodismo dentro de un entorno profesional vinculado directamente con el trabajo en medios.

La carrera tiene una duración de cuatro años y combina clases presenciales y virtuales, con una propuesta académica que integra formación teórica, práctica profesional y experiencia en medios de comunicación.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Además, el plan de estudios contempla un título intermedio de Técnico Superior Universitario en Comunicación, que los estudiantes obtienen al completar los primeros dos años de cursada.

La Universidad del Sur de Buenos Aires funciona en el edificio del Grupo Perfil, ubicado en California 2731, en el barrio porteño de Barracas. Allí, las aulas universitarias conviven con la gran redacción multimedia de Editorial Perfil.

En ese mismo espacio se producen medios como el Diario Perfil y las revistas Noticias, Caras y Fortuna. También funcionan los estudios de Net TV, Canal E, Caras TV y Radio Perfil, lo que conforma un ecosistema mediático activo donde los estudiantes pueden aprender comunicación en contacto directo con la dinámica real de los medios.

Este entorno convierte a la sede de la universidad en la mayor redacción integrada de América del Sur, un espacio donde la formación académica se articula con la práctica profesional.

Inscripciones abiertas para el ciclo lectivo 2026

El Comité Editorial del Grupo Perfil, junto con la Dirección de la Universidad, será el encargado de evaluar las postulaciones y seleccionar al estudiante que obtendrá la beca.

Para participar del concurso es requisito haber finalizado los estudios secundarios.

Quienes deseen postularse deberán enviar antes del 31 de marzo la siguiente documentación:

Currículum Vitae actualizado

Carta de presentación personal, donde expliquen por qué desean obtener la beca y cuáles son sus objetivos académicos y profesionales

La documentación debe enviarse por correo electrónico a [email protected], indicando en el asunto “Beca Cabezas”.

Una beca que homenajea a José Luis Cabezas

La Beca Cabezas recibe su nombre en memoria del fotoperiodista José Luis Cabezas, asesinado tras revelar la corrupción en la Argentina de los años noventa.

Entendiendo la libertad de expresión como un valor fundamental del periodismo, la beca busca promover la formación de nuevos profesionales comprometidos con la investigación, la información y la sociedad.

Es importante destacar que todos los docentes de la carrera de Comunicación de la USBA son profesionales en actividad, lo que permite a los estudiantes acceder a una formación que equilibra la práctica del oficio periodístico con el conocimiento académico.

Aprendé Comunicación dentro de un medio de comunicación.