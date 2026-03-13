Reunión informativa sobre las carreras de Comunicación de la Universidad del Sur de Buenos Aires

La Universidad del Sur de Buenos Aires (USBA), institución educativa impulsada por la Fundación Perfil, invita a participar de una reunión informativa destinada a quienes estén interesados en estudiar comunicación. Durante el encuentro se presentarán las carreras de Comunicación Institucional y Comunicación Periodística, junto con los detalles del plan de estudios, la modalidad de cursada y las oportunidades profesionales que ofrece la universidad.

La USBA funciona en el edificio de Editorial Perfil, ubicado en California 2731, en el barrio porteño de Barracas. En ese mismo espacio conviven las aulas universitarias con una de las redacciones multimedia más importantes del país.

Allí se producen algunos de los principales medios del grupo, como el Diario Perfil y las revistas Noticias, Caras y Fortuna. También funcionan los estudios de Net TV, Canal E, Caras TV y Radio Perfil, lo que genera un ecosistema mediático único donde los estudiantes pueden formarse en contacto directo con la dinámica real del trabajo periodístico.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Esta integración entre universidad y medios de comunicación permite que los alumnos accedan a una formación académica vinculada con la práctica profesional. A lo largo de la cursada, los estudiantes pueden conocer herramientas, procesos y metodologías utilizadas en el ejercicio actual de la comunicación y el periodismo.

Las carreras de Comunicación Institucional y Comunicación Periodística están orientadas a quienes desean desarrollarse en distintos ámbitos de la comunicación. La propuesta académica combina contenidos teóricos con instancias prácticas, y está pensada para formar profesionales capaces de analizar, producir y gestionar contenidos en medios de comunicación, empresas y organizaciones.

El plan de estudios propone un enfoque interdisciplinario que integra producción de contenidos, análisis de la comunicación, planificación estratégica y gestión institucional, con el objetivo de preparar profesionales capaces de adaptarse a las transformaciones del ecosistema mediático contemporáneo.

En este contexto, este jueves a las 18.30 se realizará una reunión informativa abierta para futuros estudiantes. El encuentro permitirá conocer en detalle las carreras, resolver dudas y recibir información sobre el proceso de inscripción.

El inicio del ciclo lectivo está previsto para marzo de 2026.

Reunión informativa: jueves a las 18.30

Más información e inscripciones: [email protected]

WhatsApp: +54 9 11 4478-6463