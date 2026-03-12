Convocatoria a la Beca Robert Cox para el Posgrado en Periodismo de Investigación

La Universidad del Sur de Buenos Aires (USBA) y el Grupo Perfil anunciaron la apertura de una nueva convocatoria para participar del concurso por la Beca Robert Cox, una distinción que permite cursar de manera gratuita el Posgrado en Periodismo de Investigación. La beca corresponde a la duodécima edición del programa, considerado uno de los espacios de formación periodística para graduados con mayor cantidad de prácticas profesionales en medios de comunicación de la Argentina.

Las personas interesadas en postularse deberán presentar una carta de presentación en la que expliquen sus objetivos académicos y profesionales, además de detallar su experiencia o antecedentes vinculados al periodismo. A este documento deberá sumarse un currículum vitae actualizado.

La documentación debe enviarse por correo electrónico a [email protected], indicando en el asunto del mensaje “Beca Robert Cox”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El plazo para enviar las postulaciones se extenderá hasta el 31 de marzo de 2026. Una vez finalizada la convocatoria, el Comité Académico del Posgrado en Periodismo de Investigación, integrado por autoridades de Perfil Educación y de la Universidad del Sur de Buenos Aires, evaluará todas las presentaciones y seleccionará a la persona que recibirá la beca.

Beca Robert Cox para el Posgrado en Periodismo de Investigación

Para participar del concurso es necesario contar con título universitario de grado o título terciario en Periodismo. También podrán postularse estudiantes que se encuentren cursando el último año de la carrera, así como periodistas en ejercicio que acrediten al menos tres años de experiencia profesional en el campo.

La beca lleva el nombre de Robert Cox, periodista británico que fue editor del histórico diario Buenos Aires Herald en la ciudad de Buenos Aires. Durante los años de la última dictadura militar argentina, el Herald fue uno de los principales medios que denunció las violaciones a los derechos humanos, cumpliendo un rol fundamental en la difusión internacional de esas denuncias.

Cada año, Cox participa del posgrado dictando un seminario especial de Ética Periodística, en el que comparte con los estudiantes su experiencia profesional y su trabajo al frente del Herald entre 1976 y 1983, período en el que el diario sostuvo una línea editorial comprometida con la defensa de los derechos humanos y la libertad de prensa.

Formación periodística con prácticas profesionales

El Ciclo 2026 del Posgrado en Periodismo de Investigación comenzará sus clases en abril. Se trata de una propuesta académica que se distingue porque todos sus docentes son periodistas en actividad, lo que permite articular la formación teórica con la práctica profesional en medios.

El posgrado se cursa en modalidad virtual y cuenta con un amplio programa de prácticas profesionales e inserción laboral, características que lo posicionan como una de las propuestas de formación para graduados con mayor contacto directo con el ejercicio del periodismo en la Argentina.

La Universidad del Sur de Buenos Aires es la institución educativa creada por la Fundación del Grupo Perfil, que impulsa programas académicos orientados a la formación de profesionales de la comunicación dentro de un entorno vinculado al trabajo periodístico y mediático.

Para obtener más información sobre el programa y el proceso de inscripción, los interesados pueden comunicarse a [email protected] o por WhatsApp al +54 9 11 4478-6463.