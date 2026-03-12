Estudiá Comunicación Periodística en un medio de comunicación: la Universidad de Perfil

¿Te gustaría estudiar Comunicación Periodística dentro de un medio de comunicación real? La Universidad del Sur de Buenos Aires (USBA), institución educativa creada por el Grupo Perfil, ofrece la Licenciatura en Comunicación Periodística, una carrera diseñada para formar profesionales capaces de desempeñarse en medios gráficos, audiovisuales y digitales.

Con un plan de estudios actualizado y orientado al ejercicio profesional del periodismo, la carrera combina formación académica con una fuerte experiencia práctica. El inicio de clases está previsto para el 16 de marzo, y las inscripciones ya se encuentran abiertas.

Uno de los principales diferenciales de la USBA es que los estudiantes se forman dentro de una redacción multimedia en funcionamiento. Durante la cursada, cada alumno tiene acceso a prácticas profesionales y pasantías, lo que les permite conocer de cerca las dinámicas reales del trabajo periodístico y adquirir experiencia antes de finalizar la carrera.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La USBA es la única universidad que funciona dentro de una redacción multimedia, con docentes que son periodistas en actividad y con amplia trayectoria profesional. Las aulas se encuentran en la gran redacción de Editorial Perfil, donde semana a semana se producen distintos medios del grupo, como el Diario Perfil, las revistas Noticias, Caras y Fortuna.

En ese mismo entorno también funcionan Net TV, Canal E, Caras TV y Radio Perfil, entre otros proyectos periodísticos, lo que permite a los estudiantes aprender comunicación dentro de un ecosistema mediático real.

Licenciatura en Comunicación Periodística

La carrera otorga el título de Licenciado en Comunicación Periodística y tiene una duración de cuatro años. Está orientada a formar profesionales capaces de producir contenidos periodísticos, analizar la información y desarrollar proyectos comunicacionales en distintos formatos y plataformas.

Además, la cursada se organiza en dos turnos:

Turno mañana: lunes a viernes de 9.30 a 12.30

Turno noche: lunes a viernes de 18.30 a 21.30

Plan de estudios

Primer año

Comunicación, Ciencia, Tecnología y Sociedad del Conocimiento

Psicología

Escritura y teoría de los géneros periodísticos

Productos Periodísticos

Plataformas de Comunicación en la industria periodística

Teoría de la edición y producción periodística

Edición y Escritura del Producto Periodístico

Oratoria y Comunicación Personal

Optativa I

Taller Integrador I

Segundo año

Comunicación, Sociología e Historia

Legislación y Deontología Profesional

Metodología de la Investigación de las Ciencias Sociales

Fundamentos de la Práctica Periodística

Registros y Recursos Periodísticos

Teoría del Estado

Marketing

Cibercultura y Teoría Audiovisual

Optativa II

Taller Integrador II

Tercer año

Teoría de la Comunicación y Marketing aplicados al periodismo

Teoría empresarial de empresas de la comunicación

Comunicación Corporativa – Prensa

Análisis del Discurso Periodístico

Semiología

Tecnologías y nuevos formatos periodísticos y comunicativos

Teoría del Discurso

Producción de Documentales

Optativa III

Taller Integrador III

Cuarto año

Taller de Periodismo Digital

Taller de Periodismo Gráfico

Taller de Periodismo Audiovisual

Formulación, producción y evaluación de proyectos periodísticos

Medios y mercado de las comunicaciones

Gestión y Planeamiento Estratégico de la Comunicación y Medios Periodísticos

Taller Integrador Final

Optativa IV

Estudiar en la USBA significa formarse en un medio de comunicación real, combinando teoría, práctica y contacto directo con profesionales del sector.

Las clases comienzan a fines de marzo y los cupos son limitados, por lo que la universidad recomienda realizar la inscripción con anticipación.

La Universidad del Sur de Buenos Aires es la institución educativa creada por la Fundación del Grupo Perfil, orientada a la formación de profesionales de la comunicación dentro de un entorno vinculado al ejercicio periodístico.

Más información:

[email protected]

WhatsApp: +54 9 11 4478-6463