Estudiá Comunicación Periodística en un medio de comunicación: la Universidad de Perfil

¿Te gustaría estudiar Comunicación Periodística dentro de un medio de comunicación real? La Universidad del Sur de Buenos Aires (USBA), institución educativa creada por el Grupo Perfil, ofrece la Licenciatura en Comunicación Periodística, una carrera diseñada para formar profesionales capaces de desempeñarse en medios gráficos, audiovisuales y digitales.
Con un plan de estudios actualizado y orientado al ejercicio profesional del periodismo, la carrera combina formación académica con una fuerte experiencia práctica. El inicio de clases está previsto para el 16 de marzo, y las inscripciones ya se encuentran abiertas.
Uno de los principales diferenciales de la USBA es que los estudiantes se forman dentro de una redacción multimedia en funcionamiento. Durante la cursada, cada alumno tiene acceso a prácticas profesionales y pasantías, lo que les permite conocer de cerca las dinámicas reales del trabajo periodístico y adquirir experiencia antes de finalizar la carrera.
La USBA es la única universidad que funciona dentro de una redacción multimedia, con docentes que son periodistas en actividad y con amplia trayectoria profesional. Las aulas se encuentran en la gran redacción de Editorial Perfil, donde semana a semana se producen distintos medios del grupo, como el Diario Perfil, las revistas Noticias, Caras y Fortuna.
En ese mismo entorno también funcionan Net TV, Canal E, Caras TV y Radio Perfil, entre otros proyectos periodísticos, lo que permite a los estudiantes aprender comunicación dentro de un ecosistema mediático real.
Licenciatura en Comunicación Periodística
La carrera otorga el título de Licenciado en Comunicación Periodística y tiene una duración de cuatro años. Está orientada a formar profesionales capaces de producir contenidos periodísticos, analizar la información y desarrollar proyectos comunicacionales en distintos formatos y plataformas.
Además, la cursada se organiza en dos turnos:
Turno mañana: lunes a viernes de 9.30 a 12.30
Turno noche: lunes a viernes de 18.30 a 21.30
Plan de estudios
Primer año
-
Comunicación, Ciencia, Tecnología y Sociedad del Conocimiento
-
Psicología
-
Escritura y teoría de los géneros periodísticos
-
Productos Periodísticos
-
Plataformas de Comunicación en la industria periodística
-
Teoría de la edición y producción periodística
-
Edición y Escritura del Producto Periodístico
-
Oratoria y Comunicación Personal
-
Optativa I
-
Taller Integrador I
Segundo año
-
Comunicación, Sociología e Historia
-
Legislación y Deontología Profesional
-
Metodología de la Investigación de las Ciencias Sociales
-
Fundamentos de la Práctica Periodística
-
Registros y Recursos Periodísticos
-
Teoría del Estado
-
Marketing
-
Cibercultura y Teoría Audiovisual
-
Optativa II
-
Taller Integrador II
Tercer año
-
Teoría de la Comunicación y Marketing aplicados al periodismo
-
Teoría empresarial de empresas de la comunicación
-
Comunicación Corporativa – Prensa
-
Análisis del Discurso Periodístico
-
Semiología
-
Tecnologías y nuevos formatos periodísticos y comunicativos
-
Teoría del Discurso
-
Producción de Documentales
-
Optativa III
-
Taller Integrador III
Cuarto año
-
Taller de Periodismo Digital
-
Taller de Periodismo Gráfico
-
Taller de Periodismo Audiovisual
-
Formulación, producción y evaluación de proyectos periodísticos
-
Medios y mercado de las comunicaciones
-
Gestión y Planeamiento Estratégico de la Comunicación y Medios Periodísticos
-
Taller Integrador Final
-
Optativa IV
Estudiar en la USBA significa formarse en un medio de comunicación real, combinando teoría, práctica y contacto directo con profesionales del sector.
Las clases comienzan a fines de marzo y los cupos son limitados, por lo que la universidad recomienda realizar la inscripción con anticipación.
La Universidad del Sur de Buenos Aires es la institución educativa creada por la Fundación del Grupo Perfil, orientada a la formación de profesionales de la comunicación dentro de un entorno vinculado al ejercicio periodístico.
Más información:
[email protected]
WhatsApp: +54 9 11 4478-6463