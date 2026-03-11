El Posgrado en Periodismo de Investigación que organizan la Universidad del Sur de Buenos Aires (USBA) y el Grupo Perfil abrió una nueva convocatoria para participar del concurso por la Beca Robert Cox. Esta distinción brinda la posibilidad de cursar sin costo alguno la duodécima edición de uno de los programas académicos y profesionales con mayor cantidad de prácticas laborales en medios de comunicación de la Argentina.

Las personas interesadas en postularse deberán enviar una carta de presentación donde expliquen sus objetivos profesionales y académicos, además de detallar su trayectoria o antecedentes vinculados al periodismo. Junto con la carta también deberá adjuntarse un currículum vitae actualizado.

La documentación debe enviarse por correo electrónico a [email protected], indicando en el asunto “Beca Robert Cox”.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 31 de marzo de 2026. Una vez finalizado el plazo de inscripción, el Comité Académico del Posgrado en Periodismo de Investigación, integrado por autoridades de Perfil Educación y de la Universidad del Sur de Buenos Aires, evaluará todas las postulaciones recibidas y seleccionará a la persona ganadora de la beca.

Beca Robert Cox para el Posgrado en Periodismo de Investigación

Para participar del concurso es necesario contar con un título universitario de grado o un título terciario en Periodismo. También podrán presentarse estudiantes que se encuentren cursando el último año de la carrera, así como periodistas en ejercicio con al menos tres años de experiencia profesional.

La beca lleva el nombre de Robert Cox, periodista británico que fue editor del histórico Buenos Aires Herald en la ciudad de Buenos Aires. Durante los años de la última dictadura militar argentina, el Herald se convirtió en uno de los principales medios que denunció públicamente las violaciones a los derechos humanos, desempeñando un rol clave en la visibilización internacional de esos hechos.

Cada año, Cox participa del Posgrado dictando un seminario especial de Ética Periodística, en el que comparte con los estudiantes su experiencia profesional y su trabajo al frente del Herald entre 1976 y 1983, período en el que el diario sostuvo una línea editorial comprometida con la defensa de los derechos humanos y la libertad de prensa.

Formación periodística con prácticas profesionales

El Ciclo 2026 del Posgrado en Periodismo de Investigación comenzará sus clases en abril del próximo año. Se trata de un programa académico que se distingue porque todos sus docentes son periodistas en actividad, lo que permite vincular la formación teórica con el trabajo profesional en medios.

El posgrado se cursa de manera virtual y ofrece un amplio programa de prácticas profesionales e inserción laboral, lo que lo convierte en una de las propuestas de formación para graduados con mayor contacto directo con el ejercicio real del periodismo en la Argentina.

La Universidad del Sur de Buenos Aires es la institución educativa creada por la Fundación del Grupo Perfil, que impulsa propuestas académicas orientadas a la formación de profesionales de la comunicación dentro de un entorno vinculado al trabajo periodístico.

Para obtener más información sobre el programa y el proceso de inscripción, los interesados pueden comunicarse a coordinació[email protected] o por WhatsApp al +54 9 11 4478-6463.