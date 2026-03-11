Comunicación Institucional en la USBA: formate en una redacción multimedia de Editorial Perfil

Elegí estudiar Comunicación Institucional en la Universidad del Sur de Buenos Aires (USBA), la universidad de la Editorial Perfil. Esta nueva institución educativa es un proyecto innovador en el país, que trae consigo la premisa de formar profesionales de la comunicación dentro de una redacción multimedia, con profesores que son periodistas en función y donde las prácticas son llevadas adelante en medios reales, como Perfil.com, Revista Caras, Revista Noticias, Canal Net Tv, Canal E y Radio Perfil, entre otros.
La Licenciatura en Comunicación Institucional tiene una duración de cuatro años, con un título intermedio como Técnico Superior en Comunicación Institucional. Al estudiar en USBA estarás capacitado para:
-
Desempeñarse en diferentes medios periodísticos gráficos, audiovisuales y digitales;Esto no les gusta a los autoritariosEl ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.Hoy más que nunca Suscribite
-
Ejercer tareas de producción y conducción periodística;
-
Planificar herramientas de diagramación, programación y análisis periodístico;
-
Crear y analizar mensajes periodísticos;
-
Autogestionar proyectos profesionales de comunicación y periodismo;
-
Realizar consultorías en todas las especialidades periodísticas;
-
Desarrollar servicios profesionales en campañas de prensa y de difusión;
-
Realizar consultoría y seguimiento mediático;
-
Ejercer tareas tradicionales de docencia e investigación;
-
Asesorar en áreas de comunicación institucional y relaciones públicas a empresas y entidades públicas y privadas.
Programa de cursada
Primer año
Comunicación, Ciencia, Tecnología y Sociedad del Conocimiento
Psicología
Escritura y teoría de los géneros narrativos
Productos Periodísticos Plataformas de Comunicación
Teoría de la Comunicación y de la Comunicación Institucional
Edición y Escritura del Producto Periodístico
Taller integrador I
Oratoria y Comunicación Personal
Optativa I
Segundo año
Optativa II
Comunicación, Sociología e Historia
Legislación y Deontología Profesional
Metodología de la Investigación de las Ciencias Sociales
Fundamentos de la Práctica Periodística y de la Comunicación Social
Planificación de la Comunicación Corporativa
Teoría del Estado
Marketing
Cibercultura y Teoría Audiovisual
Taller Integrador II
Tercer año
Optativa III
Responsabilidad Social Empresaria
Teoría de empresas de la comunicación
Comunicación Corporativa – Prensa
Gestión de la comunicación Interna de las Organizaciones
Semiología
Tecnologías y nuevos formatos periodísticos y comunicativos
Taller integrador III
Públicos Internos
Teoría del Discurso
Cuarto año
Optativa IV
Taller de Comunicación Radial
Comunicaciones Integradas de Marketing
Taller de Comunicación audiovisual
Formulación, producción y evaluación de proyectos de Comunicación Institucional
Medios y mercado de las comunicaciones
Gestión y Planeamiento Estratégico de la Comunicación Institucional
Taller integrador Final
Abierta la inscripción al ciclo lectivo 2026
Para inscribirte sólo necesitas haber completado el colegio secundario. Las clases comienzan en Marzo de 2026. Escribinos a [email protected] y te orientamos en el proceso de inscripción. ¡Asegurá ya tu vacante!