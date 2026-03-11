Comunicación Institucional en la USBA: formate en una redacción multimedia de Editorial Perfil

Elegí estudiar Comunicación Institucional en la Universidad del Sur de Buenos Aires (USBA), la universidad de la Editorial Perfil. Esta nueva institución educativa es un proyecto innovador en el país, que trae consigo la premisa de formar profesionales de la comunicación dentro de una redacción multimedia, con profesores que son periodistas en función y donde las prácticas son llevadas adelante en medios reales, como Perfil.com, Revista Caras, Revista Noticias, Canal Net Tv, Canal E y Radio Perfil, entre otros.

La Licenciatura en Comunicación Institucional tiene una duración de cuatro años, con un título intermedio como Técnico Superior en Comunicación Institucional. Al estudiar en USBA estarás capacitado para:

Desempeñarse en diferentes medios periodísticos gráficos, audiovisuales y digitales; Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Ejercer tareas de producción y conducción periodística;

Planificar herramientas de diagramación, programación y análisis periodístico;

Crear y analizar mensajes periodísticos;

Autogestionar proyectos profesionales de comunicación y periodismo;

Realizar consultorías en todas las especialidades periodísticas;

Desarrollar servicios profesionales en campañas de prensa y de difusión;

Realizar consultoría y seguimiento mediático;

Ejercer tareas tradicionales de docencia e investigación;

Asesorar en áreas de comunicación institucional y relaciones públicas a empresas y entidades públicas y privadas.

Programa de cursada

Primer año

Comunicación, Ciencia, Tecnología y Sociedad del Conocimiento

Psicología

Escritura y teoría de los géneros narrativos

Productos Periodísticos Plataformas de Comunicación

Teoría de la Comunicación y de la Comunicación Institucional

Edición y Escritura del Producto Periodístico

Taller integrador I

Oratoria y Comunicación Personal

Optativa I

Segundo año

Optativa II

Comunicación, Sociología e Historia

Legislación y Deontología Profesional

Metodología de la Investigación de las Ciencias Sociales

Fundamentos de la Práctica Periodística y de la Comunicación Social

Planificación de la Comunicación Corporativa

Teoría del Estado

Marketing

Cibercultura y Teoría Audiovisual

Taller Integrador II

Tercer año

Optativa III

Responsabilidad Social Empresaria

Teoría de empresas de la comunicación

Comunicación Corporativa – Prensa

Gestión de la comunicación Interna de las Organizaciones

Semiología

Tecnologías y nuevos formatos periodísticos y comunicativos

Taller integrador III

Públicos Internos

Teoría del Discurso

Cuarto año

Optativa IV

Taller de Comunicación Radial

Comunicaciones Integradas de Marketing

Taller de Comunicación audiovisual

Formulación, producción y evaluación de proyectos de Comunicación Institucional

Medios y mercado de las comunicaciones

Gestión y Planeamiento Estratégico de la Comunicación Institucional

Taller integrador Final

Abierta la inscripción al ciclo lectivo 2026

Para inscribirte sólo necesitas haber completado el colegio secundario. Las clases comienzan en Marzo de 2026. Escribinos a [email protected] y te orientamos en el proceso de inscripción. ¡Asegurá ya tu vacante!