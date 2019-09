Foro de Líderes por la Educación: los aportes que realiza el sector privado en los trabajos del futuro

En el marco de la primera jornada del Foro de Líderes por la Educación de PERFIL, que se llevó a cabo este martes 10 de septiembre, representantes del sector privado y corporativo analizaron los aportes de las empresas a la educación y cómo pueden impactar en la formación de los jóvenes para los trabajos del futuro.

"La educación no es una incumbencia excluyente del Estado. Hay que generar una cadena de retroalimentación entre el sector político nacional y provincial, entre el sector privado y las fuerzas del trabajo organizadas y entre los actores gubernamentales para que eso tenga un sentido porque después hay iniciativas puntuales que no se replican", expresó a PERFIL Rafael Bielsa, presidente de Corporación América.

En ese sentido, dio detalles del programa “Otra Historia”, que tiene como fin la recuperación e inclusión social y laboral de personas adictas a las drogas, que cuenta con un centro en Ciudad Oculta para contener a jóvenes y adultos con talleres y consultorios. "En Argentina hay 4600 villas. Nosotros estamos trabajando en una, con una población muy golondrina. Allí, el fenómeno del paco hace que los chicos no coman ni duerman. Hay un enorme consumo físico y llegan con un estado que lo primero que hacen es tirarse en una cama", analizó.

Y agregó: "En esos niños no hay pasión vital, hay instinto de cacería. Está funcionando un tercer cerebro: ni el de la razón ni el de la emoción, el del instinto. Entonces ahí (en Ciudad Oculta) está ese edificio con profesionales producto de responsabilidad social empresaria aplicada a una cosa concreta que es el porvenir, que se puede ver, seguir, que se puede replicar".

Para Bielsa, un tema fundamental en este marco es "el valor social" que se le da a la educación. "Piensen en Vietnam, tiene un tercio del ingreso per cápita de Argentina. Desde el año 2016 gana los Premios PISA de matemáticas ¿Qué pasó? Se resolvió como una política estatal, con mucho estudio y muy medida, que se necesitaban matemáticos para después dirigirlos a carreras universitarias en ciencias duras. Tener un hijo matemático en Vietnam hoy se parece a lo que Florencio Sánchez llamaba 'M'hijo el dotor', que eran los médicos o los abogados de aquel entonces. Nosotros hoy no necesitamos ni médicos ni abogados. El problema que tenemos es que hay muchísimos argentinos que no piensan su vida más allá de los 18 años".

Por su cuenta, Carlos Galmarini, director de relaciones institucionales de Ford Argentina, afirmó que la visión de esta compañía "se basa en la creencia de que una empresa es tan exitosa como la sociedad en la que está inserta". En este marco, aseguró que "la responsabilidad primaria de una empresa como agente de desarrollo es generar un negocio sostenible y sólido que aporte y haga un mundo mejor para todos".

"Para eso, la responsabilidad primaria de las empresas es invertir, generar trabajo de calidad, ser un buen ciudadano corporativo en el sentido de cuidar el medio ambiente, cuidar las leyes locales y ser un agente de creación de propagación de conocimiento en tecnología", dijo, y recalcó: "Las empresas no solo podemos y debemos cumplir con este rol sino que podemos colaborar con otras entidades de la sociedad, como es el Estado, en atender las necesidades y los desafíos de la comunidad en las responsabilidades primarias como puede ser la educación".

En este marco, dio detalles de los diferentes programas con los que cuenta la empresa. "En Ford en Argentina tenemos en este momento una estrategia de responsabilidad social empresarial (RSE) que es en la que trabajamos con más de 30 ONGs y tenemos un cuerpo de voluntarios muy importante. Alrededor de 80 por ciento de los recursos que destinamos a estas estrategias de RSE está destinado a la educación porque estamos convencidos que es la herramienta transformacional más potente para generar un genuino y sostenible desarrollo de las personas, y a través de eso el desarrollo de la comunidad", contó.

Y concluyó: "Tenemos algunos programas que tienen más de 50 años de vida. Uno, es la escuela técnica Henry Ford, una secundaria que funciona desde el año 1965 de manera interrumpida y de la cual se han egresado más de 1200 chicos como técnicos electromecánicos. En este momento hay 216 alumnos en la secundaria técnica. Y el edificio, Ford lo sede por la noche a una escuela secundaria para adultos, para que puedan dar también orientación técnica y clases".

Para Agustina Catone, directora de la Fundación Telefónica Movistar y directora de Negocio Responsable de Telefónica, el foco debe estar puesto en "entender que todo lo que la tecnología hoy está transformando tiene como centro el ser humano" y que hay que "tratar de poner toda la estrategia de negocio y los programas que se van realizando en ese ser humano".

"Tratamos de poner ese foco en la educación, en las acciones que tienen que ver con la fundación, pero más que nada con una serie de acciones relacionadas al emprendedurismo, donde también está la educación. Y tratamos de ir haciendo actividades y alianzas para no trabajar solos y ser los únicos actores en cuanto a la colaboración y al mejoramiento de la educación", aseguró. "Los hacemos con proyectos relacionados con escuelas. Trabajamos mucho con alumnos, docentes y la comunidad educativa. Lo hacemos en distintas partes del país y podemos poner foco en distintas capacidades".

Para ella, "la transformación digital genera la necesidad de adquirir actividades nuevas y profundizar en las actividades que la educación plantea". En este marcó, Catone opinó que "los proyectos tienen que ver, no solo con adquirir Big Data o generar conocimientos en programación y robótica, sino en trabajar en el cómo"

"El foco es como hacerlo de forma colaborativa y trabajar en los liderazgos porque esa es una manera que tenemos de digitar, no solamente lo que es el mundo educativo en general, sino lo que es el mundo del empleo. También ahí tratamos de generar un puente entre el mundo educativo y la empleabilidad", recalcó.

