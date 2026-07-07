Cada 7 de julio se conmemora en la República Argentina el Día Nacional de la Conservación del Suelo, una fecha instituida por el Decreto Presidencial N° 5.374 del año 1963.

El homenaje fue establecido en memoria del doctor Hugh Hammond Bennett, un destacado científico estadounidense considerado el "padre de la conservación del suelo" a nivel mundial, quien mantuvo un estrecho vínculo profesional con investigadores locales y lideró una histórica expedición técnica que modificó la percepción sobre la vulnerabilidad de las tierras productivas nacionales.

Nacido en Carolina del Norte en 1881, Bennett dedicó su carrera al estudio de los procesos de degradación de la capa arable provocados por la acción del viento, el agua y las malas prácticas de cultivo. Tras constatar los estragos de las intensas tormentas de polvo que afectaron a las llanuras de los Estados Unidos durante la crisis del Dust Bowl en la década de 1930, el especialista fundó el Servicio de Conservación de Suelos de su país, impulsando un enfoque global que combinaba la ciencia geológica con el manejo sustentable del territorio.

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Estamos ante un milagro extraordinario del campo argentino

La llegada de Hugh Bennett a la pampa y los objetivos de la misión científica

El prestigio internacional de Bennett motivó que el gobierno argentino, a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería y los institutos de investigación de la época, coordinara una visita oficial del científico al país en la década de 1950. El objetivo central de la invitación era realizar un diagnóstico riguroso sobre el estado de los campos de la región pampeana y el área subhúmeda, zonas donde comenzaban a registrarse preocupantes signos de erosión eólica e hídrica debido a la intensificación de la labranza tradicional.

La expedición técnica comenzó a planificarse bajo estrictos criterios metodológicos, unificando el conocimiento de los técnicos locales con la experiencia del experto norteamericano. Bennett arribó al territorio nacional acompañado por un equipo de asistentes y se integró de inmediato a las comitivas científicas integradas por los primeros agrónomos y edafólogos argentinos dedicados al análisis de los perfiles de la tierra.

El prestigio internacional de Bennett motivó que el gobierno argentino coordinara una visita oficial del científico al país en la década de 1950

La campaña de campo implicó el despliegue de vehículos y equipamiento rudimentario de medición a lo largo de miles de kilómetros de caminos rurales. La traza de la expedición abarcó extensas jornadas de relevamiento en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y la región de la estepa pampeana occidental en La Pampa, áreas donde el monocultivo y el sobrepastoreo daban indicios de fatiga biológica en las capas superiores del terreno.

Hugh Bennett en Argentina: calicatas en el terreno y observaciones del experto estadounidense

Durante la expedición, Bennett implementó su clásico método de evaluación directa, consistente en la realización de "calicatas" o fosas de exploración a cielo abierto en medio de los lotes sembrados. Estas excavaciones permitían examinar visualmente los diferentes horizontes del suelo, medir la profundidad de la materia orgánica y evaluar el grado de compactación de la tierra causado por el tránsito pesado de las maquinarias agrícolas coloniales.

El científico estadounidense caminó los lotes afectados junto a pioneros de la agronomía argentina, como los ingenieros Juan Papadakis y Antonio Arena, intercambiando datos sobre los regímenes pluviales locales y las propiedades fisicoquímicas de los suelos de loess pampeanos. Bennett advirtió con preocupación que la textura fina y arenosa de muchas de estas tierras las volvía extremadamente susceptibles a ser arrastradas por los fuertes vientos estivales si se las dejaba desprovistas de cobertura vegetal.

La confianza del campo mejoró pero no se refleja en la intención de invertir

Los cuadernos de anotaciones de la expedición reflejaron que la erosión no era un problema potencial, sino una realidad en marcha en distritos clave como el oeste de Buenos Aires y el sur de Córdoba. El informe final elaborado por la misión técnica subrayó la necesidad urgente de abandonar el arado de vertedera profundo en zonas críticas y sugirió la adopción de técnicas de labranza mínima y cultivo en contorno para frenar el escurrimiento del agua.

Los resultados y las recomendaciones derivadas de la expedición de Bennett sirvieron como matriz científica para el diseño de las primeras políticas de extensión agrícola del Estado argentino. El diagnóstico del experto norteamericano aceleró la organización de planes específicos de conservación dentro de las dependencias estatales, promoviendo la creación de parcelas experimentales dedicadas de forma exclusiva al estudio de la dinámica de los suelos.

El impacto de Hugh Bennett con el paso de las décadas en Argentina

La influencia de sus observaciones se consolidó años más tarde con la estructuración de las agencias técnicas agrarias nacionales, que tomaron los manuales de Bennett como base para la enseñanza universitaria y la capacitación de los productores rurales. La adopción progresiva de las terrazas de cultivo en zonas de pendiente y la posterior implantación de las rotaciones con pasturas perennes encontraron su justificación inicial en las advertencias formuladas durante aquella campaña.

A más de seis décadas del fallecimiento de Hugh Bennett, ocurrido en julio de 1960, el recuerdo de su expedición por el suelo argentino ratifica la vigencia de la investigación edafológica empírica.

Los datos recopilados en sus mapas y estaciones de muestreo permanecen integrados en la memoria institucional de la ciencia agraria como el primer llamado de alerta riguroso frente a la pérdida irreversible del recurso natural que sostiene la producción alimentaria del territorio nacional.

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