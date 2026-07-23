La noche que Amy Winehouse conquistó los Premios Grammy desde un estudio en Londres

El 23 de julio de 2011, la música internacional sufría una de sus pérdidas más desgarradoras con la muerte de Amy Winehouse en su residencia de Camden Town, Londres. Dotada de un registro vocal prodigioso y una capacidad compositiva atravesada por la honestidad brutal, la artista británica dejó una huella imborrable en la cultura popular.

Si bien su trayectoria estuvo marcada por un ascenso meteórico y una vorágine mediática implacable, el punto culminante de su carrera artística ocurrió tres años antes de su partida, en una ceremonia que consagró su lugar en la historia de la industria discográfica.

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La noche del 10 de febrero de 2008 se celebraba en el Staples Center de Los Ángeles la 50ª edición de los Premios Grammy. Con seis nominaciones bajo el brazo gracias al arrollador éxito de su segundo álbum de estudio, Back to Black, Winehouse era la gran favorita de la velada. Sin embargo, debido a los problemas legales derivado de sus adicciones y a los estrictos controles de las autoridades migratorias de Estados Unidos, el visado de entrada al país le fue denegado inicialmente, lo que le impidió viajar a la ciudad californiana para presenciar la gala en persona.

La transmisión histórica desde los estudios Riverside de Londres

Frente a la imposibilidad de viajar a Estados Unidos, la producción del evento organizó un despliegue técnico especial para que la artista pudiera participar de forma remota. Desde los estudios Riverside en el barrio londinense de Hammersmith, acondicionados para la ocasión frente a una audiencia reducida compuesta por familiares, amigos y colaboradores cercanos, Winehouse ofreció una actuación transmitida vía satélite para todo el planeta.

Luciendo su icónico peinado alto y acompañada por su banda habitual, la cantante interpretó dos de sus obras maestras, You Know I'm No Good y Rehab, entregando una versión inolvidable que cautivó a los asistentes en Los Ángeles.

Frente a la imposibilidad de viajar a Estados Unidos, la producción del evento organizó un despliegue técnico especial para que la artista pudiera participar de forma remota

A medida que avanzaba la ceremonia, el impacto de la noche se tradujo en una lluvia de estatuillas. Amy Winehouse obtuvo cinco galardones, imponiéndose en las categorías de Mejor Artista Nuevo, Canción del Año, Mejor Interpretación Vocal Pop Femenina, Mejor Álbum de Pop Vocal y Grabación del Año.

Ese récord igualó la marca histórica de más premios ganados por una artista femenina en una sola noche, galardones que terminaron de catapultar el disco producido por Mark Ronson y Salaam Remi a la categoría de clásico instantáneo.

La bendición de Tony Bennett y el abrazo colectivo

El momento cumbre de la jornada aconteció cuando el legendario crooner estadounidense Tony Bennett subió al escenario principal para anunciar la categoría más codiciada de la industria: Grabación del Año.

Al abrir el sobre y pronunciar el nombre de la artista británica, las pantallas gigantes del Staples Center mostraron en tiempo real la reacción desbordante en el estudio de Londres. Sorprendida y visiblemente emocionada, Winehouse abrazó a sus músicos, le dedicó el triunfo a sus padres y cerró su intervención con un emotivo saludo a su ciudad natal y a su esposo de aquel entonces.

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Aquel reconocimiento de la Academia de la Grabación no solo confirmó la supremacía artística de Back to Black, sino que consolidó la reapertura comercial del soul y el R&B clásico en el mercado global, abriendo paso a toda una nueva generación de intérpretes británicas. Quince años después de su trágico deceso, la transmisión satelital de 2008 permanece en la memoria colectiva como el testimonio definitivo del genio musical de Amy Winehouse en su estado más puro.

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