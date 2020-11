PARA NO PERDER ‘SU EMBAJADA’ EUROPEA SE TRAVISTIÓ DE K

Un destino europeo es muy buscado por los diplomáticos argentinos. No es la cuestión económica sino la ubicación propiamente dicha y las relaciones que se cosechan. Por eso, quedar fuera de una de esas misiones puede activar estrategias que resultan inesperadas, sobre todo para quienes revisten en el edificio de Cancillería porteño. Y la que ideó un diplomático cuyo fin de gestión en Europa ya le fue notificado es parte de la comidilla de varias de las dependencias de ese espejado “cuartel general”. El embajador de carrera operó a través de un medio nacional no solo cuál podría ser su nuevo destino –lejano del Viejo Continente–, sino que se travistió de “kirchnerista”. En los distintos grupos de whastapp del mundillo diplomático el fragmento de dicho artículo se replicó adornado con emoticones y gifts varios. Y en algunos casos, con acotaciones que si la diplomacia vernácula tuviera un programa de chimentos, el caso y los comentarios colaterales serían la noticia de la semana. Y es que el protagonista de esta historia es “amarillo” (por dentro y por fuera); de hecho, su “padrino” tenía trato diario con el ex presidente Mauricio Macri. Por eso, la descripción de “kirchnerista” en el mencionado texto periodístico dio una idea de que hasta ese recurso impensable hasta diciembre de 2019 le resultaba válido para no perder su destino europeo. Pero no funcionó: el decreto que definió su cese de funciones ya tiene las firmas correspondientes y pusieron el “on” al plazo de hasta 45 días para regresar a la Argentina. Y aquí surge otra cuestión: la reglamentación dice que el cuerpo diplomático debe volver al país cuando termina su función. Pero algunos embajadores piden evitar eso para irse de paseo o por razones varias. En este punto, para saltar dicha reglamentación, en algunas administraciones es muy importante tener un “padrino” de peso que sepa a qué teléfono llamar de la Cancillería, en este caso la de Felipe Solá. Y como les sucedió a varios –diplomáticos y no tanto– los “padrinos” de ayer no reconocen ni siquiera el teléfono de sus propios ahijados.

TENSA CALMA

Después del revuelo que se generó por un presidente de ArteBA que no duró ni un mes, la nominación del nuevo llegó y fue discreta. Pero una disputa entre parientes del flamante titular podría atentar contra su permanencia.

LIBROS E HISOPADO

El mismo día que Gustavo Beliz dio positivo de coronavirus, Wado de Pedro cumplió 44 años. Y ese mismo miércoles, en la agenda personal de Alberto Fernández había unos minutos reservados para saludarlo. Hubo abrazo y dos libros recibió el ministro de Interior como presentes en ese breve encuentro en el despacho de Casa Rosada. Y así lo relató De Pedro: “Me regaló dos libros. El que escribió sobre Néstor (Kirchner) y Maten a Duarte (de la periodista Catalina De Elía). Cuando me dio el suyo, me dijo: ‘Es de cuando estábamos un poco separados’. Ahí empezó un ida y vuelta tan gracioso como irreproducible”. De ese encuentro, horas más tarde De Pedro fue directo a un hisopado que dio negativo. Y el Presidente, “encuarentenado” –sin coronavirus– en la residencia de Olivos.