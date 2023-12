Paul Singer vendió su club de fútbol en Italia pero dejó a su hijo en el directorio

Sí, el titular del fondo buitre Elliott Management, invirtió también en un club de fútbol, “el Milán” (AC Milan). Sí, Paul Singer se quedó en 2018 con ese famoso equipo italiano cuando Li Yonghong, el empresario chino que le compró el Milan a Silvio Berlusconi no pudo pagar en tiempo y formal una deuda que tenía con el fondo buitre de Singer, que fue quien el facilitó parte del dinero para la mencionada adquisición.

Gordon Singer en el micro y con los jugadores del Milan en 2022, cuando ganaron el campeonato.

Esa compra se había cerrado en 864 millones de dólares, según detallaron las crónicas de The Financial Times y The Wall Street Journal. De dicha cifra, cuatrocientos millones provinieron del Elliott Management. Hace unos meses, y a poc de que el Milan gane el scudetto después de once años de no conseguirlo, Paul Singer se lo vendió a otro fondo de inversión cuyo titular es un italoamericano, Gerry Cardinale.

Pero se quedó con un porcentaje mínimo que igualmente habilitó a que Gordon, el único hijo de Paul Singer, quede en el directorio. Incluso se lo vio celebrando la consagración en el palco con Cardinale y luego –cerveza en mano–festejando en el micro descapotable con los jugadores, mientras recorrían las calles de Milán.

En el palco, Gordon Singer con Gerry Cardinale, el financista que compró el Milan a Paul Singer.

No hay pronunciamiento alguno de Paul Singer en redes o foro alguno acerca de la posibilidad “de emergencia económica” que llevó a Javier Milei a incluir en el mega-DNU a legalizar la conversión de sociedades anónimas de los clubes de fútbol locales. Argentina le hizo ganar mucho de dinero a Singer cuando Mauricio Macri –por entonces presidente de la Nación– aceptó sin resistencia un fallo de fallecido juez Thomas Griesa que obligó al país a pagarle varios miles de millones de dólares para así mandar un mensaje para que se produzca la “lluvia de inversiones” y “reconectar al país con el mundo”.

Si éste precedente oneroso puede alentar a Singer a correr su mirada de nuevo a la Argentina es por demás prematuro. Quizá saber que es Mauricio Macri quien está detrás de esta iniciativa sume algún atractivo. Por ahora, no hay indicio alguno.

Como un fan, Paul Singer (círculo) filma a Zlatan Ibrahimović.

Sí hay sitios deportivos italianos que se hicieron eco de un rumor circulante sobre el que sería el nuevo club italiano en el que Singer quiere invertir: el Nápoli. Y es probable que sea en Italia donde se quede. Cardinale, CEO de RedBird Capital Partners, y a quien Singer le vendió el Milán por casi 1500 millones de dólares dijo: "El fútbol europeo es la mejor propiedad intelectual de eventos en vivo en el mundo; y el Milán ha sido una de las mejores opciones para invertir que he visto en mi vida. Y es una de las mejores marcas globales en el fútbol europeo, un activo infravalorado. Es una joya que no se termina de pulir por completo. El flujo económico en el Milan no aparecerá mágicamente: hay que trabajar para lograr un cambio. De momento, no hay ninguna duda de que, liderado por nosotros, tarde o temprano, empezará a generarnos ingresos y volver al Milan una institución sustentable".