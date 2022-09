Imagine Dragons cambia su locación y salen nuevos tickets a la venta para el show del 23 de octubre

Buenas noticias para quienes no querían perderse la visita de Imagine Dragons a Argentina el próximo 23 de octubre. Luego de que los fans colmaran la plataforma de ventas y en cuestión de dos horas agotaran todos los tickets para el regreso de la banda a Argentina, los estadounidenses confirmaron que cambiarán de locación para brindar un concierto más grande y darle la posibilidad a la gente que no pudo conseguir su ticket debido al rápido Sold Out. De esta manera, el show producido por DF Entertainment y Live Nation se realizará el 23 de octubre en Costanera Sur.

Con el cambio de locación, se abre una nueva posibilidad para adquirir entradas para el show y ser parte de esta noche inolvidable. Presentado por Flow, los nuevos tickets para el show podrán adquirirse a partir del 23 de septiembre a las 10 horas, únicamente a través de la plataforma All Access. Los usuarios de Club Personal contarán con el 15% de descuento.

El nuevo Citroen C3 invita a este show regreso de Imagine Dragons en el marco de su gira mundial Mercury World Tour, la cual los encuentra presentando su último trabajo discográfico, que fue dividido en dos entregas: Mercury — Act 1, de 2021 y la segunda, Mercury — Act 2, de este año. Con el legendario Rick Rubin a cargo de la producción, quizás se trate de su proyecto más ambicioso a la fecha. El éxito de canciones como “Enemy” -que fue elegida para la serie animada "Arcane League of Legends” y generó furor entre las nuevas generaciones, convirtiéndolas en nuevas camadas fanáticas de la banda-, “Bones” y “Sharks” en las plataformas confirman que valió la pena. Esta gira ya ha llevado a los oriundos de Las Vegas a tocar ante multitudes de fans por el mundo, y durante octubre, será el turno de la parte latinoamericana de su tour que los encontrará también en escenarios de Colombia y Brasil.

No ha de sorprender esta espectacular acogida de Imagine Dragons en el país. La banda ha marcado el rumbo del rock -en sus cruces con otros géneros como el pop y la música electrónica- en la última década, colocándose una y otra vez en las listas de los más escuchados. Las tres canciones más exitosas del género le pertenecen todas a este cuarteto comandado por Dan Reynolds: "Believer", "Thunder" y "Radioactive”.

Su último lanzamiento y la gira que lo acompaña los encuentra en un momento de madurez: Imagine Dragons ha consolidado su estilo, llevando su fórmula a la máxima expresión y potenciando lo que los ha convertido en estrellas en todo el mundo, tanto en el estudio como en sus shows. Así, el recital seguramente sea la ocasión de escuchar lo nuevo en vivo por primera vez, así como también volver a vibrar con temas ya clásicos como “Whatever It Takes”, “Natural” y “Demons”.

Imagine Dragons acumula 55 millones de canciones y 49 millones de álbumes vendidos, así como 60 mil millones de streams.