Roger Waters agotó su show del 21 de noviembre y suma una segunda fecha en River

Roger Waters es una leyenda tal que no necesita introducciones. Desde la fundación de Pink Floyd en 1965, nos ha regalado canciones únicas, atreviéndose a explorar los límites del rock y dejando un legado de álbumes fuertemente conceptuales que siempre miran de frente los problemas de ayer y de hoy. Su base de fans en Argentina es colosal: cualquiera que recuerde sus 9 noches en el Estadio River en 2012 –un récord para este entonces– lo sabe con certeza. Cuando anunció que regresaría al país en el marco de la etapa latinoamericana de su gira despedida “This Is Not a Drill”, fueron miles de fans los que supieron que las entradas se agotarían en un abrir y cerrar de ojos y a las 10 de la mañana, cuando abrió la preventa, llenaron la plataforma. En cuestión de solo una hora y media se terminaron todos los tickets de la preventa y comenzó la venta general, que también agotó todas las localidades para su show en el Monumental, estadio que alberga sus mejores recuerdos en Argentina. Para que nadie se quede afuera de este tour donde el ídolo hace un repaso por toda su trayectoria, pasando por todos los infaltables de Pink Floyd, se agrega un nuevo y último show el jueves 22 de noviembre, producido también por DF Entertainment y presentado por Flow.

Con esta noticia, Roger Waters vuelve a marcar la historia del espectáculo en Argentina. Hasta hoy, con su show del 21 de noviembre cuyas entradas volaron, sumaba 12 shows en el estadio River Plate en toda su carrera (9 con la gira The Wall live y 2 con The Dark Side of the Moon). Compartía podio de artista con más cantidad de shows en el Monumental con los Rolling Stones…pero la despedida de Waters prometía ser un boom en Argentina, donde tiene una de las bases de fans más numerosas y fieles del mundo. Con esta nueva fecha que suma, el total de shows del británico pasa a ser de 13 shows en River, dejándolo como líder indiscutido como el artista con más Monumentales.

Originalmente prevista para el 2020, la gira despedida “This Is Not a Drill” debió esperar a que pasara la pandemia. Desde mediados de 2022 viene sacudiendo estadios por Norteamérica y Europa, con excelentes críticas y mucho impacto en lo que refiere al contenido del show, que –fiel al espíritu que siempre tuvo Roger Waters– trabaja sobre distintos problemas y desafíos del mundo actual a través de su música y de una puesta en escena pensada hasta el más mínimo detalle. Se trata de una oportunidad irrepetible de ver en vivo a esta leyenda que a sus casi 80 años ofrece un espectáculo en el cruce de todas sus etapas artísticas, tanto con Pink Floyd como en formato solista, despidiéndose de sus fans.