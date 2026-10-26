La acción es uno de los géneros que nunca pierde su lugar entre las opciones para una maratón de películas. Persecuciones, peleas, amenazas y situaciones límite son algunos de los ingredientes que mantienen a los espectadores frente a la pantalla, ya sea a través de historias de venganza, escenarios apocalípticos o conflictos que ponen en riesgo la vida de sus protagonistas.

En Netflix, el catálogo ofrece distintas alternativas para quienes buscan este tipo de entretenimiento. Desde un asesino profesional que vuelve a enfrentarse con su pasado hasta una pareja que esconde secretos peligrosos, estas cinco películas proponen diferentes maneras de vivir la adrenalina sin salir de casa.

Cinco películas de acción para sumar a tu lista de Netflix

1. "Otro día para matar"

Keanu Reeves, Willem Dafoe y Adrianne Palicki

La película presenta a John Wick, un exasesino a sueldo que intenta dejar atrás su pasado y llevar una vida tranquila. Sin embargo, un episodio violento lo empuja nuevamente al mundo criminal del que había intentado alejarse. A partir de ese momento, comienza una búsqueda de venganza que lo enfrenta con algunos de los nombres más peligrosos del ambiente.

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Protagonizada por Keanu Reeves, la producción combina combates coreografiados, persecuciones y enfrentamientos con armas. Su universo criminal, con códigos propios y personajes enigmáticos, convirtió a la historia en el punto de partida de una franquicia que se expandió con nuevas películas.

2. "Invasión Zombie"

En medio de una epidemia que transforma a las personas en zombis, un grupo de pasajeros queda atrapado en un tren que atraviesa Corea del Sur. Mientras la infección se propaga y el peligro aumenta en cada vagón, los sobrevivientes deben encontrar la manera de mantenerse con vida.

La película surcoreana combina terror y acción con una historia centrada en las decisiones que toman sus protagonistas frente a una amenaza extrema. La velocidad de los acontecimientos, los espacios reducidos y la lucha por proteger a los seres queridos construyen una experiencia de tensión constante.

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3. "Pompeya"

Kit Harington

Ambientada en el año 79 d. C., la historia sigue a Milo, un esclavo convertido en gladiador que busca cambiar su destino. En medio de los conflictos personales y las disputas de poder, su vida queda atravesada por la inminente erupción del Vesubio, el volcán que amenaza con destruir la ciudad romana de Pompeya.

La producción combina combates, romance y una recreación de una de las catástrofes más recordadas de la Antigüedad. A medida que la situación se vuelve desesperante, sus personajes deben luchar por sobrevivir mientras el desastre transforma la ciudad en un escenario de destrucción.

4. "Sr. y Sra. Smith"

John y Jane Smith parecen llevar una vida matrimonial común, pero detrás de esa apariencia esconden una verdad que ninguno conoce por completo: ambos trabajan como asesinos profesionales para organizaciones rivales. Cuando sus respectivos encargos los ponen frente a frente, la pareja descubre que su relación está a punto de convertirse en una peligrosa misión.

Angelina Jolie y Brad Pitt

Protagonizada por Brad Pitt y Angelina Jolie, la película mezcla acción, comedia y conflictos de pareja. Los enfrentamientos entre sus protagonistas se combinan con las tensiones de un matrimonio que debe replantearse sus reglas cuando los secretos salen a la luz.

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5. "Chicas armadas y peligrosas"

Sandra Bullock y Melissa McCarthy

La historia sigue a una agente del FBI y a una policía de Boston que deben trabajar juntas para resolver un caso relacionado con el narcotráfico. Aunque sus personalidades y métodos son muy diferentes, ambas se ven obligadas a dejar de lado sus diferencias para avanzar en una investigación que las enfrenta con criminales peligrosos.

Con Sandra Bullock y Melissa McCarthy como protagonistas, la película combina persecuciones, enfrentamientos y situaciones disparatadas. El resultado es una propuesta que incorpora humor a las convenciones del cine policial y ofrece una alternativa para quienes prefieren la acción sin dejar de lado la comedia.