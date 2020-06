El regreso de los clásicos infantiles

En estos tiempos en que las butacas de los teatros son lugares inaccesibles, se suma ahora una propuesta que presenta el Grupo La Plaza en su sitio online y que fue generada pensando en la platea infantil. Armaron una selección de los más exitosos espectáculos que estrenaron en ese género en estos últimos diez años. La modalidad es que solo se subirán uno a uno: todos los sábados, hasta el fin de agosto, desde las 15 y por 24 horas estarán disponibles clásicos infantiles de La Plaza. El acceso será absolutamente gratuito, pero existe la posibilidad de donar a la Cruz Roja Argentina o a Unicef Argentina (a través de links a sus respectivas páginas). Serán en total más de diez obras y en algunas funciones contarán con los llamados “camarines virtuales”, proponiendo juegos y el aprendizaje de coreografías.

Uno de esos grandes éxitos, ya un clásico del teatro para toda la familia, es Derechos torcidos, de Hugo Midón, con música de Carlos Gianni. Se verá el sábado 25 de julio, por 24 horas. Este espectáculo significó un antes y un después tanto para Osqui Guzmán, quien asumió el papel protagónico, como para Fernando Dente, en ese momento debutante.

Es Osqui Guzmán quien tiene más experiencia en el teatro online ya que se transmitió su creación El bululú en Timbre 4, filmada por Martín Gómez. “Derechos torcidos la estrenamos en 2005 y estuvimos dos años en La Plaza”, recuerda hoy Guzmán. El actor cuenta: “Después del himno nacional, el tema central es el que más se ha difundido en todas las escuelas del país desde 2006. Nos habíamos comprometido a reponerla a los diez años…pero Hugo se fue antes (N.d.R.: falleció en 2011). Para mí un clásico”. Guzmán recuerda al famoso creador: “Midón escribió sobre conflictos de la niñez, que nosotros como sociedad no hemos superado. Mi protagonista, Pocho Machaca, es el leitmotiv de la vida de los argentinos, porque ´hace mucho con poco´. Siento que es el legado que me dejó Midón: no para que sea mío, sino para que lo cuide y que lo siga interpretando. En 2019 lo hice con los chicos de El Taller de Teatro Musical del Barrio 21-24”.

Guzmán: “Derechos torcidos imagino que acercará a muchos a estos dos genios: uno lo tuvimos (Hugo Midón) y otro que tenemos (Carlos Gianni). Hoy este sentimiento de solidaridad es fundamental para salvar vidas. Este mundo creado para la ficción tiene otra actualidad distinta”.

Fernando Dente dirá de Derechos torcidos: “Fue el principio de todo para mí. Mi primer espectáculo, y audición. Ahí decidí ser actor. Conocí a mis primeros maestros: Hugo Midón y Carlos Gianni. Descubrí que la actuación era un mundo posible: tenía 15 años. Nunca antes había trabajado como profesional. Ellos me marcaron el camino. Fui muy curioso y preguntaba mucho, todos me ayudaron”. Y agrega: “El mensaje de la obra sigue vigente. Fue mi inicio, después me hice conocido. Siempre subrayo que no podría haber tenido mejor principio que con Hugo Midón. Él era una persona especial, no tenía ningún adorno de artista pretencioso: era fácil hablar con él. Observador y claro. Despertaba respeto, yo salía del colegio y Hugo me hizo sentir como un par. Me marcó a fuego por su criterio ético, sus valores y su posición frente al teatro. Era un genio y no lo parecía, accesible y adorable. Siempre repetía: ´No hay rosas para chicos o rosas para grandes´. Esa era su esencia. Estoy convencido de que el teatro seguirá después de toda esta pandemia… atravesó pestes, guerras… y existe mucho antes que nosotros… son siglos de existencia, no va a desaparecer”.

Los proyectos a futuro

Tanto a Osqui Guzmán como a Fernando Dente esta cuarentena los encontró sobre el escenario. Uno actuando en Los Bonobos junto a Campi y Peto Menahem, y otro junto a Martín Bossi en Kinky Boots. Con dolor, ambos debieron suspender las exitosas funciones. A Osqui Guzmán se lo podrá ver en la serie Maradona, producida por Amazon, donde interpreta a Galíndez, amigo personal de Diego y masajista en Argentinos Jr. “Creo que se presentará este año e íbamos a hacer una segunda temporada… ahora no sé qué pasará. También siento que 2020 a nivel teatral está perdido”, dice Guzmán, quien de mutuo acuerdo con la producción teatral suspendió su contrato laboral hasta nuevo aviso.

Fernando Dente tampoco pudo seguir con las funciones de la comedia musical. “Esperamos poder reponerla –confiesa–, por eso sigo entrenando, ahora en mi casa. Estamos trabajando con Ricky Pashkus y con Florencia Masri (Rimas Producciones) para abrir el próximo año el IAM (Instituto Argentino de Musicales) con un programa de tres años con cinco días a la semana y seis horas diarias. Buscamos una formación intensiva que será única en el país y en Latinoamérica”.

“Tendremos un porcentaje muy grande de becas –finaliza–. Me fui a Manhattan, para perfeccionarme en el William Esper Studio. El teatro musical necesita del ámbito comercial. La orquesta en vivo es fundamental. Trabajamos con materiales que vienen de afuera y no queremos tener que adaptarlos: hay que subir la vara de la industria”.